El pasillo de campeón: Palestino homenajea a Coquimbo Unido tras la obtención de su primera estrella

Coquimbo Unido disputa su primer partido como monarca del fútbol chileno. Tras un triunfo histórico ante Unión La Calera, que selló la obtención de la primera estrella en los 67 años de la institución, el cuadro pirata llegó a La Cisterna para enfrentar a Palestino. Ahí, los árabes realizaron un pasillo en homenaje al campeón.

El conjunto local saltó al campo de juego, liderados por su capitán Bryan Carrasco. Ahí se formaron afuera del túnel para recibir a los jugadores coquimbanos.

La visita hizo ingreso uno por uno mientras eran aplaudidos por los futbolistas de Palestino. Algunos, conocidos entre sí, eran saludados por sus colegas. Carrasco, en tanto, fue quien se encargó de felicitar a cada uno de los piratas.

Revisa el pasillo que realizó Palestino en homenaje a Coquimbo