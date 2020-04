El presidente de Argentina descarta que el fútbol transandino regrese en mayo

El presidente de Argentina, Alberto Fernández, descartó que el fútbol transandino regrese en el próximo mes de mayo.

La principal razón emitida por el mandatario es que en dicho mes se espera el máximo nivel de contagios por el coronavirus Covid-19 en el país.

“Hay ciertas actividades que son las que más van a sufrir la salida de la cuarentena, que son el fútbol, ​​el cine, el teatro. Por ahí el fútbol sin espectadores pueda ir flexibilizándose poco a poco”, señaló en declaraciones a radio Mitre reproducidas por Olé.

"¿En mayo? No, no sé cuándo... Mayo me parece que es el peor mes, porque es para cuando esperamos el pico (de infectados) y es el mes en el que no debemos generar movimiento de gente", complementó el mandatario.

Cabe indicar que las competencias de fútbol en Argentina fueron suspendidas el pasado 17 de marzo.