El provocador mensaje de Esteban Paredes contra la U luego de la derrota de Colo Colo en el Superclásico

Esteban Paredes estuvo atento al Superclásico. El goleador histórico de Primera División y uno de los referentes de Colo Colo en este siglo sufrió con la derrota. Aun así, el exariete utilizó sus redes sociales para caldear los ánimos con los fanáticos de la U. Lo hizo para enrostrar una estadística.

“Al fin salieron de la cueva, después de 12 años. A morir por el Colo”, escribió el exdelantero.

El otrora atacante indica aquella cifra por los años que estuvo Universidad de Chile sin poder quedarse con el tradicional encuentro en el Estadio Nacional. La última vez, hasta este sábado, había sido en el Torneo de Transición 2013. En esa ocasión, Charles Aránguiz también fue protagonista.

La crisis de Colo Colo

En Macul no levantan cabeza. La derrota, de hecho, cala hondo en un plantel que ha estado golpeado por el bajo rendimiento en la temporada actual.

“Somos súper autocríticos. Ha sido una temporada mala, han sido seis meses bastante malos. El equipo a veces no funciona bien. Creo que hizo un correcto partido”, declaró Esteban Pavez después del partido ante la U.

Una postura similar a la que exponen en el cuerpo técnico. “A nadie le gusta perder dos clásicos, pero estamos bien. El equipo está fuerte y con ganas de revertir”, apuntó Pablo Ricchetti, ayudante de Jorge Almirón. “Estamos en el equipo más grande de Chile y queremos ganar”, añadió.

Pavez, por su lado, apuntó a las contradicciones de Blanco y Negro. “El presidente respaldó hace poco a Almirón, después de todas esas cosas que pasaron, que se iba, que no había dinero. Estuvo muy mal manejado todo. Yo creo que si lo respalda, va a estar hasta fin de año. Si no, que tomen la decisión luego porque uno no puede estar así. Él no puede estar todos los días sin saber si sigue o no sigue”, lanzó.