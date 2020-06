El Real Madrid se escapa con lo justo en el liderato de La Liga

El Real Madrid se escapó en el liderato de La Liga. En un duelo válido por la jornada 32 del certamen, los merengues derrotaron por la cuenta mínima al Espanyol y aprovecharon el empate 2-2 entre el Barcelona de Arturo Vidal y el Celta de Vigo para sacar ventaja en la cima. Los dirigidos por Zinedine Zidane ahora son punteros exclusivos en el fútbol español, con dos unidades de ventaja sobre los culés.

No fue sencillo para el Madrid marcar la diferencia en el marcador. Un gran primer tiempo de un sólido Diego López impidió que los blancos no festejaran antes de los 43′, cuando Karim Benzema asistió de taco a Casemiro, el autor del gol. Un cabezazo de Sergio Ramos y un remate a colocar de Benzema pudieron haber sido perfectamente el 0-1 de no ser por el meta, quien, de todas formas, no pudo mantener el cero en su arco.

Pese a que los dueños de casa intentaron doblegar la alta posesión de la visita con más ganas que buen juego, no pudieron conseguir la paridad. Y los merengues, con lo justo, se convirtieron en más líderes que nunca, cuando restan seis fechas para el fin del certamen.

De esta forma, el Real Madrid alcanzó las 71 unidades y quedó como único puntero de La Liga. La próxima fecha, jugará de local frente al Getafe, en un duelo que está programado para el jueves 2 de julio, desde las 16.00 horas.