El recado de Messi a Setién: “No es posible ganar la Champions jugando así como veníamos”

Siempre cuando Lionel Messi habla, genera ruido. Esta vez, el argentino le dio una entrevista exclusiva al diario Sport de Barcelona, en la cual habla sobre la recta final de la temporada, que se reanudará una vez que la autoridad sanitaria local lo permita.

En la ocasión, respondió a las declaraciones que dio el entrenador culé Quique Setién, quien fue optimista respecto a su equipo de cara a la lucha en la Liga de Campeones. Messi, quien ha manifestado públicamente varias veces su deseo de ganar nuevamente la Champions, se distancia del pronóstico dado por el ex DT del Betis.

A Messi le consultaron si mantiene su visión, de que si siguien jugando como venían no alcanzaba para ganar el torneo o comparte lo dicho por Setién. “Pues quizá puede que este parón nos acabe beneficiando, pero vamos a ver si pueden arrancar las competiciones y ahí saldremos de dudas, porque comprobaremos el nivel que tenemos o podemos llegar a tener cuando arranquemos. Lo que me parece es que el técnico entendió mal lo que dije o le explicaron mal lo que quería decir. Yo lo que dije es que jugando como veníamos jugando los últimos partidos antes del parón parecía claro que no nos alcanzaba para ganar la Champions. Nunca dudé de la plantilla que tenemos y no tengo duda que se puede ganar todo lo que queda, pero no jugando de esa manera que veníamos jugando. Ahora bien, cada uno tiene su opinión y todas son muy respetables. La mía se basa en que tuve la suerte de jugar la Champions todos los años y sé que no es posible ganarla jugando así como veníamos jugando”, respondió.

En la ocasión, tambien tuvo palabras destacadas hacia Lautaro Martínez, el objeto de deseo del Barcelona para la campaña 2020-2021. La cláusula de rescisión del argentino en el Inter es de 111 millones de euros.