El reclamo de Holan: “Me llama la atención que en tres partidos nos cobren cuatro penales que no son"

Universidad Católica venció a Palestino y se escapó en la cima del Torneo Nacional. Los cruzados golearon por 1-4 al conjunto árabe y alcanzaron las 39 unidades, superando así en la tabla a Unión La Calera y a Unión Española, equipos con los que compartía en liderato hasta este domingo.

Pese a la victoria, el técnico de los cruzados, Ariel Holan, se mostró molesto por las decisiones arbitrales que, a su juicio, han perjudicado a su escuadra en los últimos partidos del campeonato. Hoy, una supuesta mano en el área de Luciano Aued fue sancionada por el VAR y terminó con 1-0 para los locales. El argentino reclamó que no es primera vez que su equipo se ve afectado por un cobro similar.

“Hay dos análisis bien diferenciados. Me llama mucho la atención que en tres partidos nos cobren cuatro penales que no son. No fue penal este, no fue penal el del otro partido y no fue penal ninguno de los dos penales ante Curicó. Tal vez el nuestro tampoco. Es algo llamativo, porque nosotros tenemos la valla menos batida del campeonato. No es que nos lleguen todos los partidos, entonces cuatro penales en las últimas tres fechas, me preocupa”, declaró el DT a CDF.

Sobre el cotejo ante los dirigidos por Ivo Basay, el transandino añadió: "Hemos jugado muchos partidos seguidos. Fueron semanas durísimas y el plantel lo fue superando de manera extraordinaria. Contra el Inter, lo pudimos ganar sobre la hora, contra Sol de América tuvimos todo en contra y nos sobrepusimos. Hoy tampoco empezamos bien, pero tuvimos ese temple para seguir buscándolo. Otra vez pudieron resolver el partido debido a esas características”.

También explicó la ausencia de Raimundo Rebolledo, quien se bajó de la oncena titular al último minuto, y valoró el esfuerzo físico de sus pupilos. “A Catuto lo probamos antes del partido y no lo quisimos arriesgar. Que hayan terminado todos bien, es algo muy positivo para el equipo. Ahora hay que ir a jugar esos 40 minutos a Curicó”, dijo, en referencia a los minutos que les restan por jugar ante los torteros.

“Nosotros tenemos un plantel que está haciendo un esfuerzo enorme, un esfuerzo también conceptual. Yo no invento puestos, hay características y cuando creo que hay futbolísticas que tienen esas características hay que intentarlo, porque nos hemos quedado con un plantel justo. Estamos bien de delanteros y de defensores, pero nos hemos quedado cortos en la mitad de la cancha. Esperamos que el Gato y Marcelino se recuperen pronto", complementó.

Finalmente, se refirió a la partida de Benjamín Kuscevic a Palmeiras y al arribo de su reemplazante, Juan Fuentes. “Se fue Benjamín, que para nosotros era una pieza importante en defensa. Juan nos puede ayudar tanto en defensa como en mitad de la cancha”, concluyó.