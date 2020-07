El Scudetto de Dybala: de sufrir con el coronavirus a ser figura del título de la Juve

El deporte fue uno de los grandes afectados por el coronavirus. Particularmente en sus protagonistas. El fútbol ha sumado muchos casos de contagiados con COVID-19. Quien sufrió con las complejidades de la infección fue Paulo Dybala, una de las figuras de la Juventus que ganó por novena vez consecutiva la Serie A. El argentino fue trascendental para la escuadra de Maurizio Sarri, no obstante la cuarentena, junto a su novia Oriana Sabatini, le trajo más de una complicación.

El 21 de marzo fue la primera vez que Dybala dio positivo por coronavirus. En su club también se contagiaron Daniele Rugani y Blaise Matuidi. La gran diferencia entre estos tres casos es que el transandino dio negativo recién 47 días después, mucho más tarde que sus compañeros.

“Yo tuve síntomas más fuertes, me cansaba muy rápido, quería entrenar y me faltaba el aire. Ahí nos dimos cuenta que algo no estaba funcionando bien. Los test que nos hizo el club dieron positivos y ahí empezamos a tener más síntomas como la tos, sentíamos el cuerpo cansado y teníamos mucho frío. Pero no nos desesperamos, estábamos tranquilos porque los doctores nos dijeron que íbamos a estar bien”, contó el jugador en diálogo con AFA Play. “Notaba algo en el cuerpo pero no quería que fuese coronavirus. Pero empezaron a aparecer compañeros que lo tenían y después yo. Por suerte fuimos pocos”, agregó.

Luego de un mes y medio, y tras dar positivo cuatro veces, Dybala superó el COVID. Fue sometido a un doble testeo de PCR y ambos resultaron negativos. Un gran alivio para uno de los jugadores más determinantes que tiene la tienda bianconera.

Post confinamiento, el cordobés ha participado directamente en seis goles del equipo, con cuatro anotaciones y dos asistencias. Esos cuatro tantos fueron consecutivos y de gran factura: al Bologna, al Lecce, al Genoa y al Torino, respectivamente. En el total de la liga acumula 11 goles y siete asistencias en 33 partidos, con 75 remates al arco.

Dybala se une al selecto grupo de jugadores argentinos que han ganado cinco Scudettos al hilo. Antes lo hicieron Renato Cesarini y Raimundo Orsi entre 1931 y 1935 con la Juve; y Javier Zanetti, Walter Samuel y Esteban Cambiasso con el Inter entre 2006 y 2010.

El fin de semana, ante la Sampdoria, se lesionó y puso las alarmas en Turín, pensando básicamente en la Champions. El club dio a conocer que sufre un alargamiento del músculo recto femoral del muslo izquierdo. “Sus condiciones serán evaluadas día a día”, agregó la Juve. Como la recuperación exige un mínimo de 10 días de reposo, su presencia en la vuelta de octavos ante el Lyon tiene un gran signo de interrogación.