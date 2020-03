El Sifup exige a la ANFP que aplique medidas internacionales para prevenir el contagio del coronavirus

El Sindicato de Futbolistas Profesionales, Sifup, exige a la ANFP que adopte las medidas más estrictas para evitar la propagación del coronavirus entre los futbolistas profesionales chilenos.

A través de un comunicado difundido en su cuenta en Twitter, la organización que preside Gamadiel García detalla una serie de medidas preventivas que recoge los protocolos internacionales que se están adoptando para controlaar el COVID-19.

Tales medidas están separadas en las que se relacionan con el entorno y las recomendaciones a los propios deportistas. Entre las primeras, por ejemplo, se sugiere limitar la cantidad de personas con las que los jugadores tengan contacto, además de introducir distintas políticas de prevención, como la desinfección de los espacios en los que se mueven los jugadores.

A sus asociados, en tanto, el Sifup les recomienda, entre otras, no beber agua de la misma botella y no intercambiar objetos como toallas o botellas, no ingerir alimentos en el vestuario, mantener la ropa guardada en bolsas plásticas, lavarse cuidadosamente las manos, no tocar las llaves del agua y cubrirse la boca al toser con pañuelos o el brazo, sin utilizar jamás las manos.