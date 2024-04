Guardiola y Rodri cargan contra la cancha del Santiago Bernabéu: “El pasto se levantaba”

Real Madrid y Manchester City animaron el mejor partido en esta temporada de la Champions League. Un furioso empate 3-3 en el estadio Santiago Bernabéu, en el que el actual monarca se lleva una pequeña ventaja.

“Imagino que la gente lo ha pasado bien, cuando hay un partido con seis goles. Lo cierto es que es imposible controlar las transiciones del Madrid, hemos perdido balones con jugadores muy fiables”, dijo el técnico de los británicos Josep Guardiola.

Sobre el rival, el catalán afirmó que “en este campo sabemos que para Real Madrid nunca se acaba el partido. Lo hemos jugado bien, hemos generado cada vez más peligro y hemos podido hacer dos golazos”.

Consultado sobre la reacción del elenco hispano, el DT afirmó que “si Real Madrid siempre vuelve, nosotros también. Es meritorio en las condiciones en las que veníamos, con una gran carga de partidos, con muchas bajas. Mi equipo siempre me impresiona más, seguimos siendo estables, competitivos. Hoy lo hemos vuelto a hacer”.

A pesar de que su equipo pudo anotar tres veces, el catalán reparó en los rápidos contragolpes del cuadro merengue, que bien pudo llevarse e triunfo gracias a la rapidez de sus delanteros.

“Es muy difícil pararlos en el contraataque, pero tienes que minimizarlos. Tienen las piernas para driblarte y luego Kroos que te mueve el equipo como sólo Toni puede hacerlo. Nos llevamos el resultado y ahora vamos por la vuelta”.

Requerido sobre el estado del campo de juego, Pep explicó que “el estadio ha quedado impresionante, pero ahora sólo tienen que cuidar la hierba, sólo tienen que mejorar esto”.

Una crítica que compartió el volante Rodri, quien aseguró que “el césped no estaba bien, para la manera que tenemos nosotros de jugar creo que nos ha perjudicado un poco. No ponemos excusas pero no estaba bien. Muchas veces desde arriba no se ve, a veces parece que un césped está bien y a pie de campo te das cuenta de que no. Se levantaba, no estaba uniforme por así decirlo”.

Carletto, satisfecho

A pesar de solo lograr una igualdad en la ida, el técnico italiano Carlo Ancelotti aseguró que se va “satisfecho” al duelo de vuelta que se jugará el 17 de abril en Inglaterra.

“Lo que quería era tomar una pequeña ventaja, pero tenemos que estar satisfechos. Hemos competido y si lo hacemos también en la vuelta podemos pasar”, aseveró Carletto.

Asimismo, agregó que “fue un partido muy igualado, competido, muy luchado. Mientras hemos sido capaces de tener la presión alta lo hemos hecho muy bien. Hemos intentado aprovechar las transiciones”.

En la misma línea, apuntó que “a un equipo como el City no se le puede conceder un tiro desde la frontal, han cogido la escuadra. Hemos hecho bien mientras hemos tenido la energía de presionar arriba y de hacerles estar incómodo con balón”.