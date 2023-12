El tierno gesto de Gustavo Quinteros que conmueve a un pequeño hincha de Colo Colo

Gustavo Quinteros dejó Colo Colo hace menos de una semana, luego de que el directorio de Blanco y Negro decidiera no renovarle el contrato que lo había ligado a la institución por tres años y dos meses. Su último título fue la Copa Chile y no son pocos los hinchas que quedaron triste con su salida de la institución.

Es el caso de Agustín Fuentealba, un pequeño fanático de los albos, cuyo padre compartió algunas imágenes de la desazón que le causó la no continuidad del santafesino. La situación llegó a oídos del entrenador, quien no dudó en enviarle un video para consolarlo.

“Hola Agustín Fuentealba, ¿cómo estás?, te saluda Gustavo Quinteros. Sé que estás triste porque me fui de Colo Colo, pero no te pongas triste. Quiero que estés feliz, quiero que disfrutes mucho estas fiestas junto a tu familia. No tengo dudas de que tu equipo Colo Colo te va a dar muchas más alegrías”, afirmó el DT.

Finalmente, se despidió afectuosamente del pequeño, quien a esas alturas ya lucía muy emocionado e impresionado. “Desde la distancia te mando un abrazo grande, te deseo lo mejor, te quiero ver muy contento siempre y nos vamos a volver a encontrar en cualquier momento”, cerró.

Alentado por su padre, Agustín también se animó a responderle a Quinteros. “Gracias por apoyarme y tratar de no sentirme triste. Donde sea que la pase bien y si va a otro equipo lo voy a apoyar igual y ojalá que vuelva al Colo”, expresó.

¿Futuro en Vélez?

Después de haber dejado la tienda alba, el exseleccionador de Bolivia y Ecuador se encuentra descansando, pero atento a las ofertas y llamados que han surgido en los últimos días. De hecho, la prensa argentina ha manifestado que Vélez Sarsfield es uno de los clubes que más avanzadas tiene las conversaciones para ficharlo de cara a la próxima temporada.

De concretarse esta posibilidad, el DT se reencontraría con Matías de los Santos y Agustín Bouzat, dos de las figuras que solicitó para Colo Colo y que por estos días terminaron su préstamo en el Cacique para regresar al Fortín.