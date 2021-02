El tricampeón gana al ritmo de Zampedri, el goleador del torneo

La Universidad Católica ganó al ritmo de Fernando Zampedri, que quedó en solitario con 20 goles como el máximo artillero del torneo. La Universidad de Concepción sigue en suspenso. El tricampeón del fútbol chileno doblegó por 1-2 al Campanil y cerró con una victoria un año histórico.

Independiente de lo ocurrido ante la UC, el cuadro de la Región del Bíobío depende de otros resultados para salvarse del descenso directo. Si Coquimbo Unido termina el año como el colista de la tabla anual, la UdeC jugará la promoción. Si Iquique concluye como el último de dicha clasificación, el cuadro penquista bajará a la Primera B.

Recibidos por su oponente con el pasillo del monarca, los de la precordillera salieron a disputar el encuentro con la corona puesta, sin necesidades ni presiones. Esa tranquilidad hizo que su fútbol estuviera lejos de su mejor versión. Los cruzados no lograron imponer su juego y, cuando pasaron a terreno rival, carecieron de profundidad para causar daño en la portería de Richard Leyton, quien fue un mero espectador en el primer lapso.

Ariel Holan no estaba para nada conforme. Evidentemente fastidiado a una orilla del campo, le exigía más a sus pupilos, que se veían claramente superados en el campo. Y es que su escuadra prácticamente no tuvo chances claras para adelantarse en el marcador. Solo tuvo un cabezazo que se fue sobre el horizontal de Fernando Zampedri, quien buscaba un tanto para superar a Joaquín Larrivey y quedar en solitario como el goleador del campeonato, pero nada más. La molestia del DT estaba justificada. Y si el partido aún no tenía goles, era porque Cristopher Toselli se mostraba sólido para evitar la caída de su arco.

Los locales, en tanto, estaban apremiados por ganar para mantener viva la ilusión de zafar del descenso directo. Fue por esa razón que tomaron las riendas del encuentro desde el arranque, haciendo pasar malos ratos a la zaga cruzada. El primer aviso fue en los 9′. Maximiliano Quinteros aprovechó una débil marca de Alfonso Parot para quedar mano a mano con Toselli, pero su remate se fue levemente desviado. Un minuto después, el meta de la UC otra vez salvó a su equipo, luego de ahogarle dos veces el grito de gol a Gustavo Alles, quien primero disparó de cabeza y luego desaprovechó el rebote.

El hambre por la victoria hizo que el Campanil impusiera su ritmo en la cancha del Ester Roa Rebolledo. Al menos, en el inicio. Con una gran presión a las salidas de su adversario, siguió manejando el cotejo y complicando a los defensores rivales con centros al área. Fue así como, justamente, inauguró los festejos. Un pelotazo de Gonzalo Córdoba encontró la cabeza de Parot, quien, en su afán de despejar, clavó el balón en su propio arco ante la mirada sorprendida de Toselli. Un autogolazo que ilusionaba a la UdeC.

Para el complemento, Holan apostó por la juventud para refrescar a sus dirigidos. Clemente Montes y Gonzalo Tapia ingresaron al campo y la UC comenzó a aproximarse al arco contrario. Primero lo hizo con un remate de Zampedri, que no fue gol gracias al portero Leyton, y, más tarde, Tapia aprovechaba un rebote tras una mala salida del arquero y decretaba la paridad. No obstante, el juez anuló la conquista por una mano del 9 del cuadro de la franja en la jugada previa.

El compromiso cambió de cara. Con los dirigidos por Hugo Balladares administrando la ventaja y con los cruzados instalados de lleno en terreno rival con la intención de conseguir el empate. Tapia volvió a probar las manos de Leyton y Zampedri desperdiciaba de manera increíble otra posibilidad, enviando al palo un tiro con arco desguarnecido. En el otro sector del campo, Quinteros nuevamente se farreaba una posibilidad solo frente a Toselli, minutos antes de que Tapia encontrara el 1-1 con un zurdazo que dio en el vertical y se metió, ante el festejo de Holan.

El impulso anímico llevó a la UC a adueñarse del cotejo. Las modificaciones realizadas por su entrenador levantaron al equipo, que ahora manejaba las acciones y se generaba chances para cambiar el empate por victoria. Y lo logró, con un testazo de Zampedri que, tras posterior revisión del VAR, concluyó con los festejos cruzados y la desazón de los dueños de casa. El tanto dejó al delantero como el máximo artillero del torneo, en uno año soñado para él y su club.

Los cruzados cerraron el año a lo grande. Con un triunfo, una fecha después de celebrar el primer tricampeonato de su historia. Y al otro lado, la tristeza golpeó a la Universidad de Concepción, que deberá esperar para saber si mantendrá la categoría o tendrá, al menos, la posibilidad de salvarse en la promoción.

Ficha del partido:

Universidad de Concepción 1-2 Universidad Católica

U. de Concepción: R. Leyton; F. Orellana (89′, P. Fuentes), J. Abarca, H. Cavero, R. Segovia (89′, J. Carreño); A. Robles, M. Segura; G. Córdoba (70′, A. Ramírez), M. Quinteros (70′, L. Povea), J. Patiño; G. Alles. DT: H. Balladares.

U. Católica: C. Toselli; R. Rebolledo, T. Astaburuaga, A. Parot, J. Cornejo; I. Saavedra, L. Aued; G. Lezcano (46′, C. Montes), D. Buonanotte (72′, D. Valencia), M. Núñez (46′, G. Tapia); F. Zampedri. DT: A. Holan.

Goles: 1-0, 43′, autogol de Parot, tras centro de Córdoba; 1-1, 71′, Tapia, con un zurdazo; 1-2, 82′, Zampedri, con un cabezazo.

Árbitro: Cristián Droguett. Amonestó a Córdoba y Abarca (UDC); Valencia y Astaburuaga (UC).

Estadio Municipal Alcaldesa Ester Roa Rebolledo. Sin Público.

En cursiva, jugadores juveniles.