En España critican la reacción tardía de Manuel Pellegrini en la derrota del Betis contra Rangers en la Europa League

El Real Betis tuvo un inicio complicado en la Europa League. En el encuentro válido por la primera fecha de la fase de grupos el conjunto verdiblanco cayó por 1-0 en su visita a Rangers en Escocia.

Si bien el conjunto verdiblanco pudo dominar gran parte de la primera etapa, tuvo fallos en la hora de definir lo que al final le costó el triunfo.

Por lo mismo, la prensa española se mostró crítica con la propuesta del entrenador chileno. “Muchas veces se destaca de Manuel Pellegrini su mano de entrenador, que no es sino la sapiencia o la intuición desde el banquillo para cambiar el signo de un partido. En esta habilidad se incluye la virtud de la anticipación, porque no se consigue mucho con cambios hombre por hombre o cuando ya toca remontar, sino antes de hincar la rodilla. El chileno, las más de las veces acertado en estas lides, reaccionó tarde y a la desesperada en Glasgow, con variaciones que sí mejoraron las prestaciones del Real Betis, aunque no lo suficiente ni con margen temporal para, al menos, empatar ante el Rangers”, escribió Estadio Deportivo que le entregó una nota 3 de un máximo de 10.

Por su parte, El Desmarque consignó que “después de una primera buena media hora, el equipo se cayó y tardó en hacer los cambios. Cierto es que en el banquillo las opciones estaban condicionadas”, apuntaron.

A su vez, Mucho Deporte expresó que “es extraño ver a Pellegrini tomar decisiones equivocadas. Analizando lo sucedido contra el Glasgow Rangers, todo el mundo veía que el partido se estaba yendo. En la segunda parte, el equipo salió mal, desenchufado y sin brío alguno. Se necesitaban los cambios”.

Y agregaron: “Sin embargo, Pellegrini sólo reaccionó cuando llegó el gol del Glasgow Rangers. Cambió a Abde, Borja Iglesias (otro partido más desaparecido) y Luiz Henrique, para dar entrada a Ayoze, Willian José y Rodri. Hubo reacción pero fue tardía. Algunos béticos en las redes no entendieron incluso las declaraciones del técnico tras el choque”.

Además, en el uno a uno del equipo, le entregaron un 2 como calificación al DT chileno. “Mal. Raro ver a Pellegrini lento en los cambios. El partido se iba, lo vio hasta ‘Maldini’, y el entrenador ni se inmutó. Los cambios para cambiar la cara de la segunda parte llegaron tarde”, manifestaron.

Bravo, uno de los destacados

Una de las novedades que introdujo Manuel Pellegrini a la oncena titular fue el regreso de Claudio Bravo en el arco. El guardameta nacional salvó varios remates, pero nada pudo hacer en la jugada del gol.

“Muy bien abajo a los cinco minutos en un mano a mano con Matondo. Impuso su jerarquía por alto y transmitió seguridad a la zaga. En el gol saca antes una inverosímil a Roofe, aunque levantarse tan rápido era imposible. Buen regreso”, escribió Estadio Deportivo.

“Su primer partido de la temporada. No tuvo excesivo trabajo y fue correcto en lo que le llegó. Poco que hacer en el gol, incluso firmó un paradón en el remate previo al tanto local”, indicó El Desmarque.

Por otro lado, Mucho Deporte lanzó que “salvó al Betis en la primera mitad y en la acción del gol no pudo hacer más. Su vuelta fue a buen nivel”.