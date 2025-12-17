SUSCRÍBETE POR $1100
    En la víspera de su debut en la Liga de Primera: confirman a la U como rival del tricampeón peruano en la Noche Crema

    Universidad de Chile visitará en Lima a Universitario de Deportes en la presentación del plantel 2026 del monarca incaico.

    Carlos González Lucay 
    Carlos González Lucay
    Universidad de Chile visitará a Universitario de Deportes en Lima. JONNATHAN OYARZUN/PHOTOSPORT

    Mientras Universidad de Chile se encuentra aún cerrando la salida de Gustavo Álvarez y buscando un sucesor para la próxima temporada, los azules comienzan a trazar sus primeros compromisos para la próxima temporada.

    En las últimas horas, las noticias vienen desde Perú, donde los estudiantiles fueron confirmados como el rival de Universitario de Deportes en la tradicional Noche Crema, donde el tricampeón peruano presentará a sus figuras y a su nuevo entrenador, el español Javier Rabanal, quien renunció a Independiente del Valle para llegar al conjunto limeño para reemplazar a Jorge Fossati.

    Luego de varias semanas de rumores, la jornada de celebración se llevará a cabo el próximo sábado 24 de enero, a las 22 horas de Chile, en el estadio Monumental de la capital peruana, confirmando la fecha inicial pese a que también ese día Alianza Lima tiene contemplada la presentación de su plantel. El duelo se llevará a cabo una semana antes del debut en la Liga de Primera 2026.

    La prensa local destaca las cualidades de la U. “El rival elegido para esta edición será Universidad de Chile, equipo con historia y recorrido internacional. La presencia del conjunto chileno representa una exigente prueba para el plantel merengue, que comenzará a mostrar su identidad futbolística ante un rival de peso”, señala el diario Depor.

    “Universidad de Chile llegará a Lima tras una temporada competitiva en su país. El cuadro azul terminó cuarto en la liga chilena y alcanzó las semifinales de la Copa Sudamericana, consolidándose como un rival que exigirá intensidad desde el arranque”, añaden.

    El amistoso será el punto de partido para el nuevo técnico de la escuadra del Rímac, que verá partir al exazul Rodrigo Ureña a Millonarios de Colombia. Además, dentro de sus filas cuenta con el arquero chileno Miguel Vargas, quien además cuenta con la nacionalidad peruana.

    Etapa de definiciones

    Los días pasan y la U no logra cerrar al técnico ni a sus refuerzos. De hecho, tampoco ha podido despejar algunas incógnitas como la compra definitiva de Lucas Di Yorio o la permanencia de algunos jugadores como Nicolás Guerra o Rodrigo Contreras y Cristopher Toselli. Hasta el momento solo ha oficializado la salida de Ignacio Tapia.

    También una serie de nombres suenan en la órbita azul, destacando Eduardo Vargas, Igor Lichnovsky, Sebastián Pérez y el paraguayo Lucas Romero, nombres que están a la espera de lo que suceda con el nuevo DT, donde el portugués Renato Paiva y el argentino Martín Anselmi corren con ventaja para ponerse el buzo.

