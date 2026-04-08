En vivo: el Betis de Manuel Pellegrini enfrenta a Braga por la Europa League
La escuadra española visita Portugal de cara al duelo de ida de los cuartos de final de la competencia.
Minuto a minuto
Braga 1-0 Real Betis
(46′) ¡Comenzó el segundo tiempo! Braga se impone por 1-0 al Betis.
(45+4′) ¡Fin del primer tiempo! Braga se impone por 1-0 al Betis de Manuel Pellegrini.
(5′) ¡Gol de Braga! Florian Grillitsch define con el taco tras un tiro de esquina tras atacar el primer palo.
(1′) ¡Comenzó el partido! Ya se enfrentan Braga y Betis por la Europa League.
Los elencos se enfrentan en el duelo de ida de los cuartos de final de la competencia.
¡Bienvenidos! Comienza un nuevo minuto a minuto por La Tercera!
En esta oportunidad les llevamos el duelo entre Braga y Betis por la Europa League.
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