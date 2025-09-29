En vivo: Francia enfrenta a Sudáfrica y Noruega se mide ante Nigeria en el Mundial Sub 20
Se juegan dos compromisos en paralelo, en Rancagua y Talca.
Francia 1-1 Sudáfrica
Noruega 1-0 Nigeria
Estadísticas de la primera parte: Nigeria domina, pero Noruega es más efectivo
Superioridad francesa en las estadísticas del primer tiempo
¡Final del primer tiempo en Rancagua y Talca!
Francia iguala 1-1 con Sudáfrica y Noruega vence por la cuenta mínima a Nigeria.
33′ ¡Empata Sudáfrica!
Jody Lee Ahshene, de penal, anota el 1-1 ante Francia en El Teniente.
25′ ¡Gooooooool de Francia!
Anthony Bermont anota el primer tanto en el marcador ante Sudáfrica, en Rancagua.
9′ ¡Goooooool de Noruega!
Rasmus Holten abre la cuenta en Talca ante Nigeria.
¡Arranca el partido!
Nigeria enfrenta en su debut a Noruega en Talca.
¡Ya se juega!
Francia se estrena en el Mundial Sub 20 ante Sudáfrica, en Rancagua.
Grupo F
Nigeria, una de las potencias de África en el fútbol juvenil, debuta en el certamen ante Noruega, en el estadio Fiscal de Talca, a las 17.00 horas.
Grupo E
Francia, uno de los candidatos a ganar el torneo, se estrena en El Teniente de Rancagua ante Sudáfrica, a las 17.00 horas de Chile.
¡Buenas tardes!
Les damos la bienvenida al relato en vivo de los partidos de esta tarde en el Mundial Sub 20.
Lo Último
Lo más leído
🎉 La Tercera celebra 75 años ✈️ Suscríbete y entra al sorteo por 2 pasajes a Buenos Aires.Plan digital $990/mes SUSCRÍBETE
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.