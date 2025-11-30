En vivo: el Sevilla de Alexis Sánchez y Gabriel Suazo recibe al Betis de Manuel Pellegrini en el derbi
El Ramón Sánchez-Pizjuán albergará un nuevo clásico andaluz, que tendrá a chilenos como protagonistas. Los blanquirrojos se miden con los verdiblancos, en un partido clave para continuar en pelea por clasificación a copas internacionales.
Sevilla 0-0 Real Betis
La oncena del Betis
Revisa los once elegidos por Pellegrini:
La alineación del Sevilla
Ninguno de los chilenos será titular en el conjunto blanquirrojo. Mientras que Alexis Sánchez estará en el banco, Gabriel Suazo estará ausente por una lesión en el sóleo, detectada en la derrota ante el Espanyol.
Cómo llegan al derbi
Los nervionenses llegan antecedidos de un complicado último mes. Son novenos con 16 unidades y necesitan ganar para meterse en la pelea por clasificar a copas internacionales.
En tanto, los verdiblancos marchan en el quinto puesto, con 21 puntos, pero no pueden ceder terreno en la parte alta.
Inicia la transmisión
Bienvenidos a una nueva transmisión de El Deportivo. En esta oportunidad les traemos todos los detalles del derbi andaluz.
El Sevilla de Alexis Sánchez y Gabriel Suazo se enfrentará al Real Betis de Manuel Pellegrini.
