En vivo: la FIFA entrega los premios The Best 2025
La ceremonia se lleva a cabo en el Katara Hall de Doha, Qatar.
En el fútbol femenino, La guardameta del Chelsea y de la selección inglesa Hannah Hampton se quedó con el galardón a la mejor arquera, imponiéndose a Christiane Endler.
Por su lado, Santiago Montiel es el ganador del Premio Puskás de la FIFA 2025
El italiano Gianluigi Donnarumma se quedó con el reconocimiento como el mejor portero, superando a otras figuras como Alisson Becker, Thibaut Courtois, Emiliano Martínez, Manuel Neuer, David Raya, Yann Sommer y Wojciech Szczesny.
Si bien el acto principal arranca a las 14.00 horas de Chile, ya se han informado algunos ganadores.
Bienvenidos. Esta vez les llevamos los detalles de la ceremonia de entrega de los premios The Best de la FIFA.
