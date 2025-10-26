En vivo: la UC se mide contra la U en una nueva edición del Clásico Universitario
Los Cruzados reciben a los azules en el Claro Arena en un duelo clave por alcanzar el Chile 2 de la Copa Libertadores.
Minuto a minuto
Universidad Católica 0-0 Universidad de Chile
Termina el primer tiempo
45+7’. Finaliza la primera mitad. La UC y la U no se sacan ventaja en el Claro Arena.
Amarilla en la UC
45+5’. Innecesaria infracción de Valencia a Nicolás Fernández. Casi con el tiempo cumplido, el colombiano llega tarde y le propina una dura infracción. Queda suspendido para el próximo partido.
Travesaño de la UC
45+3′. Ampuero gana en altura y la pelota impacta en el travesaño. Se salvó la U nuevamente.
45+2’. Remate de larga distancia de Canales que rebota y se va al tiro de esquina.
45′. Se añaden cuatro minutos.
42′. Remate de Bello tras un veloz contragolpe. Nuevo tiro de esquina para la UC.
Amarilla en la U
39′. Error de Antonio Díaz y Zaldivia le comete una infracción a Diego Valencia. El zaguero es amonestado.
38′. Remate de larga distancia de Fernández que se va desviado.
32′. Remata Antonio Díaz desviado. Los mejores momentos de la U.
31′. Altamirano queda mano a mano tras un gran pase de Díaz. Define con sutilesa, pero lo tapa Bernedo. En el rebote, Di Yorio remata pero Ampuero saca la pelota cuando ingresaba lentamente al arco.
28′. Nuevo tiro de esquina de la UC que termina sin peligro.
26′. Despeje de la zaga de la U tras un tiro de esquina y Mena captura el rebote en la medialuna. De primera, el lateral sacó un potente remate que se fue elevado por poco.
Cambio en la UC
24′. Cuevas abandona el terreno de juego en el carrito médico. En su reemplazo ingresó Alfred Canales.
21′. Cristian Cuevas llega a un cruce, pero envía la pelota afuera tras sentir una molestia física. Todo indica que el zurdo saldrá lesionado.
20′. Mala devolución de Ramírez, que envía la pelota al tiro de esquina.
18′. Remate casi de mitad de cancha de Marcelo Díaz que buscaba sorprender a Bernedo.
Palo de la UC
17′. Asta-Buruaga encaró, levantó la cabeza y sacó un potente remate de larga distancia que se inscrustó en el vertical izquierdo de Castellón. Era un golazo del zaguero.
13′. Tiro de esquina para la UC. Por ahora, los cruzados están imponiendo sus términos.
9′. Tiro de esquina para la UC.
5′. Infracción de Poblete sobre Cuevas.
4′. Remate muy desviado de Zampedri, que estaba en posición de adelanto.
Amarila en la U
2′. Lucas Di Yorio es amonestado.
Inicia el partido
1′. Ya se juega en el Claro Arena. Universidad Católica y Universidad de Chile animan una nueva versión del Clásico Universitario.
Saltan los equipos a la cancha
Se saludan los jugadores de ambas escuadras. Garnero y Álvarez hacen lo propio en la zona de los banquillos. Estamos a pocos minutos de que inicie el encuentro.
El equipo mixto de Gustavo Álvarez:
La oncena de Daniel Garnero para el Clásico Universitario:
Los cruzados, que están invictos desde la inauguración del Claro Arena, saldrán con todo ante una U mixta, que piensa en la semifinal de vuelta por Copa Sudamericana ante Lanús.
Inicia la transmisión
Bienvenidos a una nueva transmisión de El Deportivo. En esta oportunidad les traemos una nueva edición del Clásico Universitario.
Universidad Católica recibe a Universidad de Chile en el Claro Arena.
