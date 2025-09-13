En vivo: la UC va por una nueva victoria en su visita contra Deportes Limache
El conjunto cruzado quiere seguir en la pelea por los puestos que entregan un cupo en la Copa Libertadores.
Minuto a minuto
Deportes Limache 0-0 Universidad Católica
¡Final del primer tiempo!
45’+3’. En unos 45 minutos de pocas acciones, Deportes Limache y Universidad Católica igualan sin goles en el estadio Lucio Fariña de Quillota.
Amarilla en Limache
39’. Yonathan Andia recibe la cartulina. La segunda de la noche para los tomateros.
Amarilla en la UC
29′. Cimbi Cuevas comete una infracción en la cercanía del área y recibe la cartulina. Una para cada lado.
¡La más clara del partido fue para la UC!
25′. El Cimbi Cuevas hace estallar el travesaño con un fuerte disparo.
¡Cerca Limache!
16′. Un cabezazo de Hernández exige a Bernedo a sacar un manotazo salvador.
El primer amonestado en Limache
9’. Gonzalo Paz recibe la cartulina por una falta sobre Diego Valencia.
¡Comienza el partido!
1′. Deportes Limache y Universidad Católica ya juegan en el Lucio Fariña por la fecha 23 de la Liga de Primera.
Salen los jugadores a la cancha del Lucio Fariña
Los futbolistas de Deportes Limache y la UC ya están sobre el césped sintético.
La formación titular de la UC
¡En esta oportunidad les traemos la transmisión del partido entre Deportes Limache y Universidad Católica, por la fecha 23 de la Liga de Primera!
¡Bienvenidos a un nuevo minuto a minuto junto a El Deportivo del diario La Tercera!
