Entre algunos bastiones y la renovación: la Celeste que recibe a la Roja

Uruguay siempre se las ingenia para ir sacando jugadores. Es una de las grandes virtudes del proyecto de Óscar Tabárez en la Celeste. Ya van quedando menos de aquella plantilla notable que fue cuarta en el Mundial de Sudáfrica 2010 y ganó la Copa América de Argentina 2011. A diferencia de lo que sucede en Chile, el recambio está y es parte del presente. Ellos conviven con algunos de los bastiones que sostienen al equipo.

El elenco charrúa presenta varias bajas de cara al inicio clasificatorio. Las más importantes son Fernando Muslera, José María Giménez y Edinson Cavani. En ese sentido, son Diego Godín, Martín Cáceres y Luis Suárez los líderes de una plantilla de 26,7 años promedio.

“Van a haber bajas sensibles para ambos lados, pero no va a cambiar mucho el funcionamiento, al menos por parte de nosotros. Ambos equipos tienen una base y el partido no va a estar condicionado. Será un partido duro, pero competitivo, y nosotros tenemos la ilusión de ganarlo”, señaló Godín, el capitán de la Celeste, hoy en el Cagliari tras salir del Inter.

Donde más se nota la savia nueva de Uruguay es en el mediocampo. Ya no está esa época de volantes rocosos, que mostraban básicamente un fútbol rústico, de refriega. Sus mediocampistas, todos en el extranjero, son técnicos y de buen trato de balón. Por ejemplo están los casos de Federico Valverde (22, Real Madrid), Rodrigo Bentancur (23, Juventus), Nahitan Nández (24, Cagliari) y Lucas Torreira (24, Atlético de Madrid). Para la generación de juego, Nicolás De la Cruz (23, River Plate) y Brian Rodríguez (20, Los Angeles FC) son parte de la renovación. Lo otro que le da un plus a la plantilla es que todos pasaron por las selecciones juveniles.

Otros que debutan como seleccionados absolutos son el defensa Ronald Araújo (21, Barcelona) y el delantero Diego Rossi (22, Los Angeles FC).

El arco y el ataque, las dudas para hoy

Ante la ausencia de Muslera, operado de una fractura de tibia y peroné, la Celeste tiene tres alternativas: Martín Silva, Rodrigo Muñoz y Martín Campaña. Si los dos primeros tienen alta continuidad en Paraguay, donde juegan, el tercero es el nominal suplente pero no juega desde marzo. Tuvo un conflicto contractual con Independiente de Avellaneda, del cual se terminó desligando, y fichó en el Al Batin de Arabia Saudita.

En ataque, en condiciones normales la dupla Suárez-Cavani asoma estelar. No obstante, el flamante refuerzo del Manchester United no tenía club hasta hace tres días y Tabárez prefirió apartarlo por ahora. Uno de sus potenciales relevos, Cristhian Stuani, quedó descartado por lesión. En ese sentido, el DT ha trabajado en esquemas con dos arriba y solo con Suárez. En la última práctica de ayer, la última de los charrúas, el ex Barcelona fue el único delantero, acompañado con tres volantes desde atrás (4-2-3-1).

Bajo ese panorama, la probable alineación de Uruguay para esta noche es con Martín Campaña en el arco; Martín Cáceres, Sebastián Coates, Diego Godín y Matías Viña en defensa; Fede Valverde con Rodrigo Bentancur en el centro del campo; Brian Rodríguez, Giorgian De Arrascaeta y Nicolás De la Cruz para la salida; y Luis Suárez en la delantera.