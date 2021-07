Es la hora de Lío

Este puede ser el momento. Después de 28 años, Argentina está muy cerca de lograr otra vez un título. Nadie niega la jerarquía de Brasil, pero es necesario aclarar que ha venido de menos a más en el torneo. Al contrario de la Albiceleste, que tuvo un inicio dubitativo en el torneo, pero a medida que han pasado los partidos se ha acercado a su mejor versión.

Lo mejor que ha hecho el técnico Lionel Scaloni es rodear a Messi de la mejor manera. Lo ha logrado. Encontró un orden táctico y se encontró con la mejor versión de Lio en los últimos tiempos. Mejor, incluso, que la de Brasil 2014.

Los años pasan para todos y esa madurez de Messi se nota en la cancha. Tal vez físicamente ya no es el mismo, pero de manera colectiva está mejor. Hoy hace la jugada y ya no intenta terminarla de manera personal. Pone la pausa, espera. Advierte cuál de sus compañeros está mejor para finiquitar.

Tampoco creo que se sienta presionado por lograr un título adulto con Argentina. Como espectador anhelo que pueda lograrlo, porque lo ha hecho todo con Barcelona, mas no con la Albiceleste. Sí, soy consciente de que él es quien más lo ha sufrido y que haría cualquier cosa por lograr ese título.

Pero no es un déficit exclusivo de Messi. En los últimos 28 años, cuando ganamos el último título, desde Argentina han salido grandes jugadores. Eso no significa que seamos los mejores del mundo. La gente está confundida, quieren hacer creer que somos los mejores y hace tiempo que ya no lo somos.

No será fácil. Al otro lado está Brasil, donde sobresale la figura de Neymar. Sin embargo, no sé cuál es su ascendencia y liderazgo sobre el grupo. Ahí, seguramente, puedes estar la clave.