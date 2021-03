Escándalo en el deporte: equipo de vóleibol demanda a jugadora por quedar embarazada

El deporte italiano está envuelto en una fuerte polémica. El Prodenone, club que milita en la Serie B1 del vóleibol de ese país, demandó a la jugadora Lara Lugli. Le reclama daños y perjuicios por quedar embarazada. Además, se niega a pagarle el mes de sueldo previo a su salida del club, que se produjo en marzo de 2019.

Lugli avisó de su embarazo al Prodenone en esa fecha y el club rescindió su contrato. Ni siquiera le abonaron el salario de febrero, en el que había jugado. La situación se volvió aún más compleja. En abril, la jugadora sufrió un aborto. La institución, lejos de apoyarla, la llevó a tribunales pues consideraba que debía ser informado de su “posible deseo de quedar embarazada”.

El club reclama daños porque, tras su salida, el equipo había sufrido un ostensible bajón deportivo. “Se había ido a pique en el campeonato”, grafica desde el punto de vista deportivo. También aduce que había perdido patrocinadores. Además, sostiene que el vínculo contractual expiraba en caso de “embarazo comprobado” y acusa a la deportista de esconder la intención de tener hijos al firmar el contrato y, por ende, de “haber violado la buena fe contractual”.

Lugli reveló su situación, a través de Facebook, el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. “Aunque no sea una atleta de fama mundial, esto no puede ser un precedente para otras jugadoras que en el futuro se encuentren en una situación como esta, porque si una mujer se queda embarazada no puede conferir un daño a nadie y no debe indemnizar a nadie”, posteó. Añadió que, después del aborto, el club le recriminó que pudo haber terminado el campeonato “al menos desde el banquillo”. “Dejando de lado el estado psicológico en el que me encontraba en ese momento, es una frase de una falta de elegancia monstruosa. Sentí vergüenza y tristeza”, declaró la deportista al diario italiano La Repubblica. Para mayo está fijada la audiencia judicial en la que deberá enfrentarse al club.

La Asociación Nacional de las Atletas italianas (ASSIST) anunció que pedirá la intervención del primer ministro, Mario Draghi, y del presidente del Comité Olímpico del país, Giovanni Malagó, frente a lo que califican como la “vergonzosa situación en que se encuentran las deportistas locales. A nivel político, Laura Boldrini, diputada del partido Demócrata y ex presidenta de la Cámara Baja, anunció que presentará una interpelación parlamentaria frente al caso.