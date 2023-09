“Ese saque es extraordinario, casi imposible de llegar”: los elogios de Nicolás Massú a Nicolás Jarry a horas del debut en la Copa Davis

El equipo chileno de la Copa Davis ya se encuentra entrenando en Bologna. Este martes se mide en aquella ciudad ante el conjunto de Suecia, en un duelo donde una de las grandes esperanzas nacionales es Nicolás Jarry, actual número 1 del país (25° a nivel ATP), quien ha tenido una gran temporada. A todas luces, la mejor de su carrera.

En ese contexto, Nicolás Massú pone todas sus fichas en el tenista nacido en Santiago. Lo exhibido en las prácticas entusiasma de gran manera al Vampiro, que oficia como capitán del grupo chileno. Durante un entrenamiento se le vio al viñamarino elogiar a su tocayo tras mostrar su servicio. “Ese saque es extraordinario. Casi imposible de llegar. Fue extraordinario”, señaló el doble medallista olímpico.

La fase de grupos del tradicional certamen tiene a Chile en el Grupo A, junto a Canadá, Italia y los suecos. Luego del debut, los nacionales deben medirse ante los italianos el 15 de septiembre y cerrar frente al equipo norteamericano, el 16 de este mes.

Nicolas Jarry, tenista nacional. Foto: Juan Farías /La Tercera

En entrevista con El Deportivo, Jarry habló precisamente de la responsabilidad de llegar como primer sembrado nacional al trascendental momento. “Me ha tocado varias series ser el número uno y tener una cierta responsabilidad de sumar puntos y estoy acostumbrado a lo que eso significa, pero al mismo tiempo sé que la Davis es un equipo, uno no la puede ganar solo. Entonces, no importa mucho la responsabilidad que sienta”, dijo.

“Hay que enfocarse en que todo el equipo esté bien, de que toda la energía del equipo sea la óptima y así es como uno puede tener chances de ganar. Estamos hablando de las Finales, del Grupo Mundial, donde todos juegan bien”, agregó en su conversación con La Tercera.

Además, el Príncipe destacó la cercanía que existe entre los deportistas nacionales. “Nosotros tenemos una buena amistad y buena onda, es lo que nos caracteriza. Lo único que podemos hacer es hacer buenos partidos. Es segunda vez que estamos en las Finales, cada uno está más maduro y sabemos que si en esta no nos va bien, vamos a tener otra y otra. De ahí tenemos que seguir creciendo como equipo, como ya lo estamos haciendo individualmente”, expuso.

Junto a lo anterior, Jarry habló con el sitio oficial de la Copa Davis, donde volvió a remarcar en los detalles que considera más relevantes. “Es diferente a todo lo demás. Debemos estar con energía y tener compañerismo. Serán tres días de competencia, así que debemos estar positivos para pelear hasta el final. Estoy bien, tranquilo. Tengo la pequeña responsabilidad de ser el uno, pero no me genera presión, sino que me ayuda a estar enfocado, pero lo más importante es la buena onda en el equipo”, enfatizó.

También hace hincapié en el hecho de que los rivales cuentan con bajas que puedan mermar su rendimiento, en el detalle, no viene el sueco Mikael Ymer (80º), los italianos Jannik Sinner (6°) y Matteo Berrettini (36°), más los canadienses Félix Auger-Aliassime (15°) y Denis Shapovalov (26°). “Creo que somos el único país con el equipo completo. Entonces hay que intentar aprovecharlo”, señaló.