Español Rahm acusa xenofobia en el PGA Tour

Al bisabuelo del bisabuelo de Jon Rahm lo discriminaban en Bilbao, cuando llegó desde Suiza en los albores del Siglo XIX. Georg Rahm era un ebanista que, como quedó escrito en un documento de la época, como parte de las pruebas en un juicio se señalaba que era “un extranjero sin domicilio fijo”, aunque el litigio era por el arriendo del lugar donde vivía.

Siete generaciones después, Jon Rahm, ex número uno del mundo en el golf amateur y ganador de tres torneos del PGA Tour, asegura que ha vivido una experiencia en parte similar en Estados Unidos, que ha sentido cierto rechazo. “Como inmigrante hispano en Estados Unidos, aunque ni siquiera estoy cerca de experimentar lo que algunas personas han sufrido en este mundo por discriminación, sí he podido comprobar cómo por el solo hecho de hablar español, incluso conmigo mismo, me han mirado mal y de forma despectiva”, declaró el vasco en la previa del Charles Schwab Challenge, el torneo con que este jueves se reanuda el PGA Tour, en Texas.

El jugador, que llegó a defender a Arizona State University en 2011, agregó que “todos somos seres humanos y debemos ser tratados de la misma manera. Si de alguna manera he experimentado cómo puede ser el racismo, no puedo imaginar lo que algunas personas han vivido a lo largo de su vida”.

La confesión llega en un momento especial en Estados Unidos, movilizado por completo por la muerte en manos de la policía de George Floyd. Hasta el PGA Tour estableció un minuto de silencio cada día del Charles Schwab a las 8.46 de la mañana. La agonía del ciudadano afroamericano en manos de las fuerzas policiales duró precisamente 8 minutos y 46 segundos.

Tras el incidente, Rahm, quien reside en Arizona, fue uno de los deportistas que se manifestó en redes sociales. "Invito a mis compañeros a apoyar las causas para eliminar el odio, la intolerancia y el racismo. Me encanta mirar más allá de las cuerdas y ver la diversidad de rostros, hombres y mujeres, jóvenes y ancianos. Continuemos en apoyo de nuestra comunidad afroamericana y aceptemos nuestras diferencias”, escribió Rahm y le agregó una cita de Nelson Mandela.

En este momento hay decenas de jugadores iberoamericanos en el PGA Tour, solo en el Charles Schwab son 10, incluyendo a Joaquín Niemann.