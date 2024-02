“Está fuera de mis manos”: el complicado momento de salud por el que atraviesa un ex campeón de la NBA

Scot Pollard es un ex jugador de baloncesto estadounidense que llegó a la NBA en 1997 luego de que los Detroit Pistons lo seleccionaran en el puesto 19 del draft tras un buen papel en la Universidad de Kansas. Pero su carrera deportiva fue mucho más que eso, pues en 2008 formó parte de la plantilla de los Boston Celtics que se quedaron con el anillo de campeón, derrotando en las finales a Los Ángeles Lakers de Kobe Bryant. Cuenta además con pasos por los Sacramento Kings (1999-2003), Indiana Pacers (2003-2006) y los Cleveland Cavaliers (2006-2007).

Sin embargo, la buena suerte que lo acompañó durante gran parte de su carrera como basquetbolista, no pudo verse traspasada a su condición de salud después de retirarse. Todo comenzó en 2021 luego de contraer un virus que le despertaron una serie de problemas genéticos, el más grave de todos es que su corazón comenzó a latir más de 10 mil veces al día.

A raíz de lo anterior, hace un año que mantiene implantado un marcapasos. En una entrevista otorgada recientemente aseguró que “eso fue una llamada de atención inmediata”. Agregó además que se lo veía venir dado su gran altura. “Me siento como si estuviera caminando cuesta arriba todo el tiempo (...) no se ven muchos viejos de más de 2,10 m. de altura caminando por ahí”.

Con el paso del tiempo su condición empeoró, a tal punto hoy por hoy el ex jugador se encuentra internado en la unidad de cuidados intensivos (UTI) en el Centro Médico de la Universidad de Vanderbilt en Nashville. Fue en ese lugar donde los médicos le informaron la necesidad de llevar a cabo con urgencia un trasplante de corazón.

En sus redes sociales publicó un video en el que da una actualización de su situación actual además de agradecer los mensajes de apoyo.

Con una altura de 2,11 metros y un peso de 126 kilos, necesita dar con un órgano lo suficientemente grande y fuerte que sea capaz de bombear y distribuir sangre a un cuerpo de gran tamaño.

La historia continua más abajo

Más sobre Scot Pollard

Fue en conversación con The Associated Press donde entregó un mensaje sobre la delicada situación por la que está atravesando. “Me quedaré aquí hasta que tenga un corazón... Mi corazón se debilitó. Los médicos están de acuerdo en que esta es mi mejor oportunidad. Necesitamos un trasplante”.

El ex pívot de 48 años, y que se ha inscrito a la mayor cantidad de centros de trasplantes como le sean posible con el fin de aumentar las probabilidades de encontrar un donante que sea capaz de cubrir sus necesidades, aseguró que “está fuera de mis manos. Ni siquiera está en manos del médico. Depende de las redes de donantes”.

A pesar de la complicada situación que se encuentra atravesando, se mantiene con mucho positivismo en lo que respecta a su tiempo de espera. “No pueden predecirlo (los médicos) y confían en que recibiré un corazón en semanas, no en meses. Depende de las redes de donantes”.

Para Pollard el proceso no ha sido para nada fácil emocionalmente hablando, es consciente que el deceso de una persona, bien podría significar salvar la suya. “Será un héroe. Así es como lo veo. Entiendo lo que tiene que pasar para conseguir lo que necesito”.

Además, dio a conocer que esta situación no lo toma por sorpresa y que debido a su altura estaba dentro de sus posibilidades. “No es que ser alto sea una maldición. No lo es. Sigue siendo una bendición. Pero toda mi vida he sabido que hay muchas posibilidades de que no envejezca. Y eso te da una perspectiva diferente de cómo hacerlo”.

La condición de quien supo ser campeón de la NBA en 2008 no es nueva en su familia, y es que su padre falleció por algo similar cuando era apenas un adolescente. “Lo he sabido toda mi vida, sólo porque tenía eso grabado en mi cerebro cuando tenía 16 años, que... sí, ser alto es genial, pero no voy a llegar a los 80″, sentenció.