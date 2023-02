A la espera de Mito Pereira: el LIV Golf anuncia la fecha en que revelará los jugadores de la temporada 2023

La novela para saber si Mito Pereira dejará el PGA Tour para emigrar al LIV, podría estar viviendo su episodio final. Esto, ya que la superliga saudí confirmó la fecha para conocer a los jugadores que representarán a cada equipo para la temporada 2023. De estar cerrada la incorporación del chileno, su nombre aparecerá en la gran ceremonia que preparan desde la organización.

Obviamente hablar de equipos en el golf no es muy común, ya que en los tour más importantes todos los eventos (menos la Ryder y la Presidents) se juegan de manera individual. Es ese, uno de los grandes cambios que ha promovido el LIV desde su explosión el año pasado. Crearon franquicias para hacer más emocionante el juego, provocando que los jugadores no solo jueguen por ellos, sino que también vayan sumando puntos para sus escuadras. Al final del año, se juega una fecha en la que cual solo se compite bajo el formato de equipos.

Ahí el rol de Joaquín Niemann es clave, ya que el talagantino es capitán del Torque GC desde su llegada al LIV. Aquello seguirá presente este 2023, siendo el líder de uno de los 12 equipos que completan el torneo. ¿Pero cuándo se sabrán los nombres que lo acompañarán? La organización anunció que aquello comenzará este miércoles 15 de febrero, cuando la franquicia de Niemann junto con otras tres, confirmen a sus golfistas.

La lógica dice que Mito Pereira debería estar ahí. Las constantes negociaciones con el LIV, además de su gran cercanía con Niemann hacen pensar que el nombre del chileno estará dentro de los jugadores del Torque, generando no solo un gran nivel en la escuadra, sino que además un gigantesco impacto comercial pensando en lo que pueda generar en Sudamérica.

Por el contrario, si los nacionales no terminan jugando juntos, lo más probable es que Mito igual aparezca en alguno de los equipos, ya que incluso compañeros de él han confirmado su llegada a la nueva liga. Ese es el caso del colombiano Sebastián Muñoz, quien en una entrevista en su país natal adelantó el adiós del oriundo de Pirque del PGA. “El primer contacto se dio, más que todo, a través de Joaquín. A mí no me hubiera interesado el LIV de no ser por tener la posibilidad de hacer un equipo con mis amigos jugando golf, algo que nunca imaginé posible. Eso hace un año no existía”, comenzó explicando a El Tiempo.

Una frase en la que profundizó. “Cuando decide irse (Niemann), empieza a buscar la manera de que yo hiciera parte de ese equipo. Luego Mito (Pereira) se comprometió, ya se había ido Carlos (Ortiz), ya se había ido Abraham (Ancer), entonces yo quedé solo y empecé a preguntarme qué iba a hacer”, confesó quien también será refuerzo del LIV para este 2023.

Declaraciones que venían a confirmar dos cosas. El rumor que inició en octubre con una posible fuga de Mito Pereira del PGA y la gran influencia que tiene Joaquín Niemann y su entorno, en el círculo de los mejores golfistas sudamericanos del planeta. Ya solo quedan 24 horas para saber si otro chileno llega al LIV. Para el primer evento, poco más de una semana.