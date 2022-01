Ex entrenador de Copiapó: “Huachipato está jugando la promoción porque se la regalaron para ver si puede salvarse”

“Huachipato está jugando esta promoción porque se la regalaron para ver si puede salvarse”, comentó este viernes el exentrenador de Deportes Copiapó, Erwin Durán, un día antes del choque de ida de la promoción ante los acereros.

En diálogo con la radio ADN, Durán volvió a lamentar que “los jugadores de Copiapó han vivido muchos malos ratos y faltas de respeto hacia ellos”.

En cuanto a lo deportivo, consideró que “es un partido muy difícil, por algo un equipo jugaba en primera y otro en segunda. Hay cosas que pueden marcar la diferencia. Huachipato es un equipo joven que no está acostumbrado a este tipo de partidos. No será fácil”.

Previamente, el jugador Nelson Rebolledo comentó en El Deportivo que hoy “el ánimo está bien. Estuvimos muchas semanas preguntándonos día a día qué iba a suceder y por qué nos pasaba esto por un problema de un equipo de Primera División. Pero ya estamos mentalizados y enfocados. Ya estudiamos al rival y hemos entrenado para eso. Estamos con muchas ganas de poder jugar este partido y quedar en la historia de este club”.

El lateral también aseveró que se sintieron perjudicados con la espera: “Sí. Nosotros no tenemos nada que ver con el tema reglamentario con equipos de Primera. Se dio a entender que los equipos esperan hasta fin de año para presentar una denuncia y salvarse. Esto lo hizo la Universidad de Chile, que se salvó en cancha. Después se agarró de esto Huachipato. El técnico de Huachipato dijo que para ellos también fue incómodo y yo no sé si es tan incómodo tener una segunda posibilidad de poder mantenerse en Primera. No sé dónde está lo incómodo. Hay cosas que molestan, pero esto es fútbol y hay que darle. Esto va a ser una guerra entre comillas, pero sabemos que los culpables no son sus jugadores, sí su cabeza”.

El partido de ida entre Copiapó y Huachipato está fijado para este sábado a las 18:00 horas, en el estadio Luis Valenzuela Hermosilla.