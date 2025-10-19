Expupilo de Manuel Pellegrini en el Real Madrid, hospitalizado por un derrame cerebral

El exfutbolista Royston Drenthe, conocido por su paso por el Real Madrid, donde fue dirigido por Manuel Pellegrini en la temporada 2009-2010, permanece ingresado en un hospital desde el pasado viernes, tras sufrir un derrame cerebral. La información oficial que se conoce hasta la fecha indica que el exdeportista de 38 años recibe “una atención adecuada y se encuentra en buenas manos”, mientras su familia pide “paz y privacidad” durante este periodo de cuidado.

Un comunicado dado a conocer en las últimas horas añade: “La familia de Royston solicita respeto y tranquilidad durante este tiempo, para poder brindarle el apoyo y el espacio necesarios para su recuperación. Para cualquier solicitud de prensa, por favor, contactar con su representante”. La preocupación por la salud del neerlandés ha generado múltiples mensajes de apoyo en redes sociales, recordando su paso por diferentes clubes en Europa.

Nació en Rotterdam en 1987. La Eurocopa Sub 21 de 2007 lo lanzó a la fama, siendo elegido como el mejor jugador del torneo con la selección de Países Bajos. En ese mismo año, el Real Madrid pagó 14 millones de euros al Feyenoord para incorporar a un prometedor lateral izquierdo a sus filas. De hecho, debutó con un gol en la Supercopa ante el Sevilla.

Durante su estadía en el Madrid, compartió camarín con figuras tales como Raúl, Arjen Robben, Ruud van Nistelrooy y Guti, entre otros, sin embargo su irregularidad y difícil carácter dificultaron su consolidación en el primer tiempo merengue. Tras salir cedido al Hércules y al Everton, Drenthe continuó su carrera en diferentes lugares: Alania Vladikavkaz (Rusia), Reading, Sheffield Wednesday (Inglaterra), Kayseri Erciyesspor (Turquía), Baniyas (Emiratos Árabes) y varios clubes holandeses menores. Incluso jugó en España en 2021 con Racing Murcia y Real Murcia en categorías inferiores.

Más allá del fútbol, sobresalió por su personalidad explosiva y mediática. Mientras aún jugaba, lanzó su carrera musical bajo el nombre artístico Roya2Faces, dedicándose al rap en neerlandés y español. Esa faceta le dio notoriedad en momentos en los cuales su carrera deportiva declinaba. En 2023 se retiró, cuando vestía la camiseta del Kozakken Boys, en la tercera categoría del fútbol de los Países Bajos.

Según reportan medios deportivos europeos, el exjugador se encuentra bajo supervisión médica, recibiendo cuidados especializados.