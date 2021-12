Felipe Flores busca club: “Quiero volver a jugar en Primera División”

Felipe Flores busca club. El delantero está libre, después de terminar su contrato en Barnechea, donde jugó 25 partidos, anotó 11 goles y dio dos asistencias durante esta temporada. El jugador formado en Colo Colo confiesa que su prioridad es jugar en Primera División e, idealmente, permanecer en Santiago, pero no descarta irse a un club de regiones, siempre y cuando exista ambición de pelear arriba.

“Cuando me vine a Barnechea fue por temas familiares y porque en mi último año en Deportes Antofagasta yo había jugado entre 300 y 400 minutos. Yo necesitaba sentirme importante dentro de un equipo, tener esa regularidad en un torneo entero. El profe Jaime Pizarro, cuando llegué a Barnechea, me la iba a dar”, dice el atacante.

“Haber convertido 11 goles en el año y jugar más de 1.800 minutos son números muy buenos para mí. Es lo que estaba buscando hace tiempo. Después, obviamente, en lo grupal no se dio lo que queríamos, que era salvarnos del descenso, deportivamente. Luego todos sabemos lo que pasó con el tema administrativo, pero me voy conforme, porque lo que quería lograr nuevamente, al venir a Santiago, lo conseguí, así que en ese sentido me voy súper contento”, agrega.

Felipe Flores, de 34 años, asegura que su temporada demuestra que sigue vigente y que puede ser una buena opción para un equipo de Primera División: “Siempre lo he dicho. Me siento un jugador que mientras me den continuidad, yo voy a responder. Cuando me preguntan por qué no estuve más tiempo en México, es porque me faltó regularidad. Fui muy intermitente. Mientras tengo ritmo futbolístico, voy a rendir. Por eso vine a Santiago. Lo logré y por eso estoy seguro que el otro año voy a andar bien”.

“Quiero buscar algo competitivo, independientemente de si es Primera B. Yo quiero volver a Primera División. Esa fue la meta de venir a Santiago: agarrar ritmo, una racha goles, continuidad, para luego volver a Primera División con todo, así que en eso estamos. Estoy en conversaciones con dos clubes de Primera, ojalá que en estos días se pueda concretar mi regreso”, señala el delantero.

Durante su estadía en los pumas, FF17 jugó como extremo, posición que no es la suya. Sin embargo, en el cuadro huaicochero volvió a su puesto natural. “Me reencontré mucho de centrodelantero. Jugué la mayor parte del año de 9. Ya estaba acostumbrado los últimos años a ser extremo por la izquierda o por la derecha, en Antofagasta, México y Colo Colo. En Barnechea volví a ser 9 de área. Me sentí súper cómodo, pese a que estaba en un equipo donde jugábamos a meternos atrás y donde nos creábamos muy pocas opciones de gol. Dos o tres por partido. Aun así, pude anotar 11 goles. Creo que es muy meritorio. Por eso me gustaría ir a un equipo competitivo, que salga a ganar”, destaca.

La posibilidad de volver a Colo Colo ya no se le pasa tanto por la cabeza como antes, aunque no pierda la esperanza de que algún día se pueda dar su regreso. “Siempre fue mi sueño volver a Colo Colo. Sé que es difícil, porque hay un cambio de chip, quieren más jóvenes y eso. Si el día de mañana está la posibilidad de volver, ya sea como jugador, entrenador de inferiores o del primer equipo, donde sea, me encantaría”, confiesa.

Por ahora, el exatacante del Tijuana sigue trabajando para estar en óptimas condiciones para la próxima temporada. “Estoy preparándome a full. Me siento súper bien. Estoy entrenando. No he parado de entrenar desde que terminó el campeonato, porque sé que va a llegar la oportunidad para poder andar bien este año 2022″, concluye Flores.