Felipe Flores: “No es lo mismo entrenar en la casa, uno quiere pegarle a la pelota”

Estar o no en cuarentena no altera mucho su rutina. En casa, Felipe Flores (33) se recupera de una lesión que incluyó operación y de a poco alista su retorno a las canchas; cuando se pueda. Desde Antofagasta, atiende a La Tercera para hablar de su rutina diaria y del equipo de sus amores: Colo Colo.

¿Como va la lesión?

Ya cumplí un mes, el primero es lo más lento, porque debí estar con muletas. Hace una semana las dejé y estoy caminando normal. En una o dos semanas empezaré con lo físico.

¿Cuál y cómo fue la lesión?

Fue entrenando, venía con una molestia en el menisco y me hice una resonancia donde salió que tenía un pedazo del cartílago roto. Hablamos con el club y me operaron de meniscos y una reparación pequeña en el cartílago.

Antofagasta va quinto en el torneo. ¿De dónde viene esta alza?

Creo que se debe a la confianza más que nada. Plantel siempre hemos tenido, desde el año pasado con Gerardo Ameli, quien trajo a la base de los jugadores que están hoy en día. Lamentablemente tuvimos seis meses muy malos con él que le costaron el puesto. Ahora llegó el Vasco a poner su idea y gracias a Dios ha funcionado de excelente manera. Tenemos hartos jóvenes y jugadores que están en la banca que podrían ser titulares en otro equipo. Vamos a clasificar a copas internacionales, pero queremos ilusionarnos con el campeonato, aunque Católica hace años anda muy bien. Está difícil.

Desde 2015 que un equipo que no sea de los tres grandes sale campeón.

Es difícil, por un tema económico. Los equipos de regiones no tienen los mismos presupuestos que tienen la U, Colo Colo o Católica. Cuando uno entra a la cancha eso queda de lado, pero sí influye. Cuando estuve en Colo Colo, por ejemplo, teníamos a Villar, Valdés, Paredes, que son jugadores que ganan campeonatos. Pero en Antofagasta la ilusión la tenemos.

Se reencontró con Carlos Muñoz.

Cuando me di cuenta que en Antofagasta contrataron a buenos jugadores, entre ellos Carlitos Muñoz, quise seguir. En los entrenamientos siempre estamos recordando algunas anécdotas que pasamos en Colo Colo.

¿Cómo se prepara el equipo ante la suspensión de actividades?

Mandaron dieta para cuidar las comidas. También rutinas diarias por dos semanas, mientras estemos parados. Si se alarga, irán a mandar rutinas nuevas. Básicamente son rutinas en casa, harta huincha, cardio en bicicleta, está complicado como para salir o ir al gimnasio. Seguimos a la espera si esto va a seguir más adelante.

Pero usted no puede realizarlos aún.

Mi caso es distinto, estoy en tratamiento y viene el kinesiólogo del club a mi casa a hacerme terapia. Vive casi al lado. Pronto partiré con el trote para ponerme a punto en la parte física.

¿A los futbolistas les gusta entrenar en casa o son flojos?

No es lo mismo entrenar en la casa, uno quiere pegarle a la pelota, rematar al arco y esas cosas. Al futbolista no le gusta mucho hacer ejercicios en la casa, pero son necesarios para estar preparados para cuando se reanude el fútbol.

¿De qué otra forma mata el tiempo?

Estoy con mi pareja, vemos películas, aunque gran parte de la tarde la mato en la terapia, donde estoy tres o cuatro horas. Nos estamos tomando bien en serio el tema, cuando vamos a comprar al supermercado nos ponemos guantes y mascarillas, nos echamos alcohol gel, y eso que apenas salimos de la casa. Eso más que nada, viendo películas, las noticias, y el teléfono.

Por su identificación quedó marcado más como un ex Colo Colo que como un jugador de otro equipo.

Sí, me pone muy contento eso porque quiere decir que mi paso por Colo Colo no fue en vano. No pasé como un jugador más, deje algo marcado y eso es lo que un jugador quiere, que se acuerden de ellos. Me llena de orgullo cuando la gente sube videos de goles míos, o cuando me comentan que su gol favorito fue el 3-2 que le marqué a la U. Siempre me preguntan por qué no vuelvo a Colo Colo, dicen que me hago de rogar, y a los que les puedo responder les digo que no es que yo no quiera volver. No lo hago porque hay técnicos que a lo mejor no quieren que vuelva. Cuando estuvo Mario Salas se le preguntó la posibilidad, hace un año, y dijo que por el momento no, que estaba buscando otras opciones. No quiso. Yo siempre voy a tener la intención de volver cuando un entrenador me quiera. Iría feliz.

¿Y se siente capacitado para pelear un puesto?

Sí, obviamente. Soy hincha de Colo Colo y me da pena que estén en un mal momento, me dan ganas de estar ahí para poder ayudar a sacar al club de la racha negativa. Me pone contento que hoy esté el profe Hugo González (ayudante técnico) sacando resultados positivos, lo conozco de las inferiores. Lo han hecho bien, faltaba descomprimir el ambiente como dijo Paredes.

¿Que le falta al equipo?

Confianza. Lo fundamental cuando las cosas andan mal es la confianza. Los jugadores que tiene Colo Colo son buenos, en sus clubes pasados han hecho campañas espectaculares para llegar a Colo Colo. Nadie llegó gratis o por pituto. Pero pasa por confianza individual llevado a lo grupal.

¿Faltarán referentes? Se fueron Valdivia y Valdés.

A uno le duelen esas salidas. De Fierro también en su momento, de Orión, que son jugadores espectaculares y en el momento malo se echan de menos. Son jugadores que ganan partidos solos. También cuando se recuperen de las lesiones algunos jugadores como Paredes, Colo Colo va a dar alegría nuevamente a los hinchas.

¿Le gustaría ver llegar a algún técnico en particular?

Como dijo un cantante, a veces hay que escuchar la voz del pueblo, y todos sabemos lo que el pueblo quiere, que vuelva el Bichi Borghi. Uno se suma a esas palabras, es el único entrenador que tiene la espalda para aguantar este mal momento. Pero al que llegue le deseo lo mejor.

Él quizás lo pueda traer de vuelta.

Tengo buena relación con él, si quiere que vuelva ya es otra cosa.

¿Le gustó que llegara Valencia y Pinto?

Sí, son jugadores profesionales. Todos tenemos diferentes formas de marcarnos con los equipos. Yo obviamente tengo cero posibilidades de jugar en la U por todas las cosas que he dicho, las declaraciones que he tenido. Ellos tomaron la decisión de jugar en ambos equipos y les deseo lo mejor.

¿Qué espera para este año?

Esta para me permite recuperarme más tranquilo, pero en un mes más estoy habilitado para jugar. Hay que esperar, estamos a la espera. Trataré de estar lo más pronto posible para el entrenador. Recuperándome bien yo creo que seré titular, pero lo primero es recuperarse.