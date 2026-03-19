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    FIFA anuncia castigo a Israel por denuncia de la federación de Palestina

    El ente rector del fútbol mundial impone una cuantiosa multa por discriminación.

    Christian GonzálezPor 
    Christian González
    Israel

    La FIFA sanciona a Israel. El castigo responde a una denuncia presentada por la Federación Palestina de Fútbol, que expuso sus quejas en el 74º Congreso del ente rector del fútbol mundial. A raíz de esas aprensiones, la instancia determinó derivar el caso a la Comisión Disciplinaria, que determinó que la Federación Israelí de Fútbol (IFA), ha cometido numerosas infracciones a sus obligaciones como miembro de la organización.

    "Como consecuencia, la Comisión Disciplinaria de la FIFA ha impuesto las siguientes sanciones a la IFA por incumplir los artículos 13 (Conducta ofensiva y violaciones de los principios del juego limpio) y 15 (Discriminación y agresiones racistas) del Código Disciplinario de la FIFA (CDF)“, detalla la entidad que preside Gianni Infantino a través de un comunicado oficial.

    FIFA anuncia castigo a Israel por denuncia de la federación de Palestina

    Se impone a la IFA una multa de 150 000 CHF, sujeta a lo dispuesto en el apartado c) que figura a continuación”, consigna el punto a). El siguiente habla de una advertencia a la IFA por su conducta. El c) es el más extenso. De hecho, está dividido en tres puntos.

    “Se ordena a la IFA que exhiba en los próximos tres (3) partidos que dispute su selección absoluta como local en una competición de la FIFA una pancarta prominente y bien visible con el lema «Football Unites the World – No to Discrimination» (en español, «El fútbol une el mundo. No a la discriminación») junto al emblema de la IFA. La IFA presentará a la FIFA para su aprobación el tamaño y diseño de la pancarta, así como su ubicación en el estadio a más tardar quince (15) días antes de cada partido", estipula el primero.

    Una huida de palestinos desde la Franja de Gaza (Foto: Xinhua) Rizek Abdeljawad

    “La IFA invertirá, en un plazo de sesenta (60) días a partir de la notificación de la presente decisión, un tercio (1/3) de la multa adeudada según el punto a) anterior en la aplicación de un plan integral para garantizar que se adoptan medidas contra la discriminación y para evitar que se repitan los incidentes, de conformidad con el art. 15, apdo. 7 del CDF. Dicho plan, que deberá contar con la aprobación de la FIFA, se centrará en los siguientes ámbitos: reformas, protocolos, supervisión y campañas educativas en los estadios y a través de canales oficiales durante una temporada completa. El importe restante se abonará en los 30 días siguientes al recibo de la presente decisión”, añade el segundo.

    Contexto

    La organización que preside Gianni Infantino alude concretamente al conflicto bélico que involucra a ambos países. “La Comisión Disciplinaria de la FIFA reafirma que, si bien su mandato se limita a la aplicación de los reglamentos internos de la FIFA, no puede permanecer ajena al contexto humano en el que se desarrolla el fútbol. El deporte debe seguir siendo una plataforma para fomentar la paz, el diálogo y el respeto mutuo. Su alcance global y su capacidad de unión llevan implícita la responsabilidad de defender valores como la dignidad, igualdad y humanidad, especialmente en periodos de conflicto y división”, sostiene.

    Más sobre:FIFAIsraelFútbolFútbol Internacional

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