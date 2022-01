Fuenzalida palpita la Supercopa: “Estamos con muchas ganas y energías para hacer un buen partido”

Universidad Católica y Colo Colo animarán este domingo una nueva versión de la Supercopa. Los cruzados, campeones de la última edición del Torneo Nacional, y los albos, monarcas de la última Copa Chile, se enfrentarán en el estadio Ester Roa de Concepción, a partir de las 19.00 horas. En la previa del cotejo, Cristián Paulucci y José Pedro Fuenzalida, entrenador y capitán de los precordilleranos, respectivamente, adelantaron lo que será el duelo ante los dirigidos por Gustavo Quinteros.

“Tenemos un lindo partido para empezar esta temporada y ver cómo estamos. Sabemos que es un etapa un poco de preparación. Nos gustaría llegar con un poco más de rodaje, pero es parte de lo que viene. Hay muchas ganas y energía para mañana hacer un buen partido. Ojalá sea un buen espectáculo y que empecemos esta temporada con el pie derecho”, comenzó diciendo el Chapa.

El lateral derecho de los de la franja aseguró que, a su juicio, el Cacique no posee una mayor ventaja al haber disputado el Torneo de Verano en Argentina, certamen amistoso en el que se midió con Boca Juniors y la Universidad de Chile: “No, ambos llegamos en las mismas condiciones. Han sido semanas de preparación. Tenemos muchas ganas de empezar a jugar y mañana salir a enfrentar un lindo partido y disfrutar una copa”.

Pese al poco rodaje, Fuenzalida manifestó que el plantel cruzado se encuentra en buenas condiciones de cara el encuentro: “Hemos tenido una buena preparación. Hemos ido progresivamente. Llegamos por ahí todavía en preparación. Creo que este será un buen apretón, un partido de esta magnitud con un rival importante”.

Y, finalmente, no escondió su felicidad de regresar al Ester Roa, estadio en el que la UC ganó las ediciones 2016 y 2021 de la Supercopa. “Estoy muy contento de volver a este estadio. Acabamos de ver la cancha y está en muy buenas condiciones. Está todo dado para que sea un lindo espectáculo y que la gente pueda disfrutar de un lindo partido”, dijo.

Paulucci: “Colo Colo es un gran rival y será un partido muy difícil”

El DT de los de Las Condes, por su parte, se refirió a su momento como estratega, luego de conseguir su primer título como entrenador principal. “Estoy súper contento por lo que me está pasando profesionalmente. Uno trata de aportar a la institución. Hace años que estoy acá adentro. Trataré de ser un aporte y que los chicos sigan ganando cosas. No pienso en números, uno piensa en ganar”, declaró.

Sobre Colo Colo, el técnico expresó: “Es un gran rival y será un partido muy difícil. Sin ninguna duda es un rival con el cual estuvimos palmo a palmo todo el torneo pasado. Tienen a un entrenador con jerarquía, que ha dirige selecciones. Ojalá podamos hacer un gran partido”.

El transandino también descartó que su equipo sea favorito para quedarse con la copa. “No, para nada. Esto no se trata de favoritismo. Han llegado los dos mejores equipos del torneo anterior. Para ganar un partido tan importante tenemos que hacer bien las cosas. Es como se juega un clásico. Uno puede llegar de la mejor manera, pero, si no estás bien, seguramente vas a caer. Si no hacemos un buen juego, se achican las posibilidades. Tenemos que estar confiados y hacer bien las cosas”, concluyó.