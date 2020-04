Fútbol en cuarentena: del pasto al joystick

Vuelve el fútbol de Primera en Chile. No en la cancha del Nacional, pero vuelve. Vuelve a la televisión, vuelven los relatos y vuelve la disputa de un campeonato, en versión videojuego. Y con futbolistas de verdad protagonizándolo.

Será a contar de mañana, con el arranque del Torneo Entel E-Sport Chile que organizó la ANFP y que será televisado por la ANFP. Los primeros serán Palestino vs Audax y Colo Colo vs Cobresal. O si se quiere, Nicolás Díaz vs René Meléndez y Carlo Villanueva vs Felipe Reynero, respectivamente.

El torneo será en la modalidad de llaves, desde octavos de final en adelante. Confirmaron participación 16 de los 18 equipos que juegan en Primera. ¿La razón? La UC tiene un acuerdo comercial de exclusividad con el juego FIFA de EA Sports y el torneo digital será en el Pro Evolution Soccer de Konami. Wanderers está de vacaciones.

“Es una muy buena iniciativa porque estamos pasando por un mal momento. Esto nos puede ayudar a distraernos, a divertirnos un rato, a olvidarse un poco de las cosas que pasan” dice René Meléndez, futbolista de Audax que hará de gamer.

Cada equipo tuvo que elegir dos representantes, un jugador o gamer, y un comentarista. En total, 32 futbolistas profesionales que se harán parte de la cita desde sus hogares.