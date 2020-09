Garin sale a estirar su gran efectividad en arcilla

Poco a poco Christian Garin (19°) recobra su mejor versión en el circuito. Después de un pálido reinicio en la burbuja de Nueva York, donde apenas ganó un partido, el tenista nacional recuperó las sensaciones en estas últimas dos semanas. Las semifinales conseguidas en el ATP 500 de Hamburgo lo acercaron bastante al nivel que venía mostrando antes de la pandemia.

La victoria del martes frente al alemán Philipp Kohlschreiber lo instaló por segunda vez en su carrera en la segunda ronda de Roland Garros. Y además hizo crecer su registro de triunfos en arcillas, donde acumula 14 éxitos y apenas tres derrotas, transformándose en el segundo tenista más efectivo del circuito en esta superficie, con un 82,3%. El primero es Novak Djokovic, que ha ganado sus seis partidos en tierra batida.

Gago, además, es el segundo jugador con más victorias este año en polvo de ladrillo, siendo superado solamente por el noruego Casper Ruud, que tiene 17, además de cuatro caídas, con un 80,9% de efectividad. “Creo que he mejorado mucho. Estoy siendo muy regular, muy parejo con mis golpes. He jugado muchos partidos largos, he ganado muy buenos partidos, cuatro campeonatos en esta superficie y eso me ha dado mucha confianza. Estoy haciendo muy buen trabajo, he sumado mucha confianza en esta superficie. Tengo mucho por mejorar y eso también me motiva”, comentó el chileno hace unos días.

Este jueves, a partir de las 6.00 (hora de Chile), Garin se medirá con el lucky loser australiano Marc Polmans (122°), que viene de anotarse una de las victorias más importantes de su carrera tras eliminar al local Ugo Humbert (38°) en cuatro sets. Una victoria no solo estiraría el registro de Garin, sino también le permitirá acceder por primera vez en su carrera a la tercera ronda de un Grand Slam, lo que sería además la primera vez desde que Fernando González lo consiguiera en Wimbledon 2011.

Además, de seguir avanzando, el número uno del país podría enfrentar a Novak Djokovic en los octavos de final y, de paso, acercarse al grupo de los 15 mejores del mundo.

Pero en la competencia también estará una chilena: Alexa Guarachi, quien también juega en la jornada de mañana, a eso de las 10.00. La tenista hará dupla con la estadounidense Desirae Krawczyk, con la que enfrentarán a las australianas Storm Sanders y Ellen Pérez. La dupla chilena-norteamericana figura como la decimocuarta sembrada y antes sus rivales tiene un favorable antecedente, pues se impuso en la final del WTA de Estambul hace tres semanas.