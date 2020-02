Garin, tras la victoria: “He tenido mucho desgaste, pero no creo que sea grave”

Christian Garin debutó con victoria hoy en el ATP de Santiago. El tenista número 1 de Chile venció con más de alguna complicación al español Alejandro Davidovich, pero se clasificó a los cuartos de final del certamen. Posterior el encuentro se refirió a los dolores que comenzó a sentir en su espalada durante el segundo set, dijo que no cree que sea nada grave, y que estas dolencias las empezó a sentir en el Río Open hace una semana.

"La verdad es que para el primer partido me sentía bien. Venía con dolores y no había entrenado mucho en la semana. Pero hoy e el cambio de lado en el segundo set me enfrié, fui a sacar y sentí el mismo dolor que venía sintiendo de la semana pasada. Ahora iré con mi equipo para ver qué tengo. Obviamente me afecta. Partí muy bien y tuve este problema que vengo teniendo. Ojalá no sea nada grave”.

“Me partió en los cuartos de final de Río. Es un dolor lumbar. La verdad que fui al doctor y no me acuerdo bien lo que me dijo, es un nombre raro, pero es un dolor lumbar. Partí bien el partido, el precalentamiento. Pero el cambio de lado fue un poco largo y me enfrié. He tenido mucho desgaste, pero no creo que sea grave. No pensé en retirarme (del partido). La verdad es que solo me duele cuando saco. El resto no me duele. En ningún momento estuve cerca de retirarme”, dijo Christian Garin.

También aprovechó de agradecer a su familia y al público que asistió hoy al court central de San Carlos de Apoquindo: “Me sirvió mucho el apoyo de la gente. La verdad es que no me sentía bien. No me esperaba que me doliera porque venía mejorando. El apoyo de la gente es muy importante. Ha estadio lleno se hizo notar. El público estuvo bien en todo momento. Incluso en el segundo set cuando me vine abajo le apoyaban así que contento”, y sobre su regreso a las canchas en suelo chileno, agregó que " “Es un orgullo. Ha sido un trabajo de muchos años, de altos y bajos, de bastante sacrificio y ver el estadio lleno y saber que la gente vino a ver mi partido dan ganas de hacerlo bien”.

Finalmente se refirió a la polémica salida de Marcelo Ríos del equipo chileno en Copa Davis: “Todos conocemos a Marcelo. Fue un tema que yo no tengo nada que ver. Como lo dijo él fue así. Esas cosas no las hablo. Tengo un mánager que se encarga de eso y no fue así. No leí la nota, pero algo escuché, pero no tengo nada que ver con eso. Y que no vaya Marcelo es importante. Viene estando con nosotros hace mucho tiempo. Pero la verdad no estoy muy informado sobre lo qué pasó. Con el tema económico yo no me manejo”.

Christian Garin enfrentará mañana al brasileño Thiago Seyboth Wild (182º), por los cuartos de final del ATP de Santiago.