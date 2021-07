Garin y su derrota en Wimbledon: “No me adapté bien y Djokovic me compitió en todos los puntos”

Christian Garin terminó con sensaciones positivas, más allá de su contundente derrota ante Novak Djokovic, número uno del mundo. El número 20 del mundo hizo un balance de su participación en Wimbledon.

“En el comienzo del partido, me costó muchisimo. El hecho de que nunca había entrado a la cancha central de Wimbledon, no haber tenido la oportunidad de jugar ahí, creo que influyó mucho al inicio. Me costó un set la adaptación… Sentí que la cancha era mucho más rapida que las otras en la que jugué. Después estuve mejor, pero partir un set abajo ante Novak Djokovic es muy duro”, partió señalando.

En ese contexto, Gago valoró el aprendizaje que le dio la experiencia de enfrentar al balcánico. “Los últimos meses han sido súper positivos, voy por buen camino. Estoy triste por la derrota, pero se sacan cosas muy positivas de esta semana”, expresó, para luego ejemplificarlo. “Haber jugado contra el número uno es importante. Además, ya sé que, cuando me toque jugar otra vez en la cancha central, estaré mucho más preparado”.

También manifestó su sorpresa por el entorno en que se dio el duelo. “En estos partidos se notan más las cosas que hay que mejorar… Creo que esta cancha es la más especial en la que he jugado. No esperaba el estadio lleno, más después de tanto tiempo”, comentó.

“Podría haber jugado mejor, pero no me adapté bien y Novak Djokovic me compitió en todos los puntos, que es lo que él hace”, admitió sobre el trámite. De todos modos, quedó contento por lo realizado: “Para no haber jugado en año y medio en pasto, venir a Wimbledon y ganar tres partidos es muy positivo”.

Su próxima participación será en el ATP 250 de Bastad, a partir de la próxima semana.

“Conseguí quebrarle cuando más lo necesitaba”

Novak Djokovic no escondió su satisfacción por el juego que tuvo frente a Garin. “Estoy muy contento con el partido de hoy. Ha sido una actuación muy sólida desde el primer hasta el último punto. Christian ha jugado por primera vez en la central y estaba nervioso, cometiendo muchos errores no forzados en el comienzo del partido”, señaló.

“Conseguí quebrarle cuando más lo necesitaba. Cuando saco bien, me permito relajarme más en la devolución. Estoy muy satisfecho con la forma en la que he jugado”, añadió.

Consultado sobre la opción de transformarse en el mejor tenista de la historia, el serbio prefirió la cautela. “Si empiezo a prestarle mucha atención a eso, a esas especulaciones, creo que me va a sacar de mi prioridad en este momento, que es ir día a día, partido a partido, concentrándome en lo que me hace bien y me hace estar cómodo. Me siento un privilegiado y por supuesto feliz de estar en esta posición de hacer historia en el deporte”, concluyó.