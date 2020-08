Gran ronda de Mito le da mas opciones de llegar al US Open

El Portland Open, torneo que está jugando por estos días Guillermo Pereira, no es uno más en el calendario. Tras este certamen en Oregon, los cinco primeros del ranking del Korn Ferry Tour recibirán una invitación para jugar el US Open, major que se jugará en septiembre en Nueva York.

Tras el buen inicio de año, Mito llegaba al torneo en Portland justamente como quinto del escalafón, con el objetivo de, al menos, mantenerlo. Eso se estaba complicado hasta el jueves, luego de que Pereira cerrara el primer día con tres sobre el par, en el puesto 109º. Todo mejoró este viernes, pues el chileno hizo -4, para quedar con uno bajo la exigencia en el acumulado.

Al momento de entregar su tarjeta, el nacional quedó top 50 en la tabla, con muchas opciones de pasar el corte clasificatorio. De todas maneras, aunque no lograra pasar la eliminación una vez que se cierre el día o no mejorara en las vueltas de fin de semana, no quiere decir que pierda su cupo en el abierto estadounidense, pues dependería de la suerte de sus escoltas en el ranking.