Gualberto Jara: “Los Jugadores tendrán que poner algo más”

Parecía que la fiesta volvía al estadio Monumental. Al menos la futbolística, porque en las gradas reinó el vacío y el silencio. La entrada más pobre de la temporada. Y lo hizo todavía más cuando Cecilio Waterman se elevó en los descuentos para marcar el sorpresivo empate de Universidad de Concepción frente a Colo Colo. El redebut triunfal de Gualberto Jara al mando de los albos, desperdiciado y arruinado.

Pesan los dos penales perdidos por el Cacique en el primer tiempo. Primero Blandi y luego Valencia fallaron ante el arco de Guillermo Reyes. A diferencia del partido frente a Universidad Católica, los únicos estruendos que se escucharon en Macul fueron los sendos tiros al palo de Blandi y Felipe Campos.

No hubo declaraciones ni para la televisión en particular ni para los medios en general. Los jugadores no supieron dirigir la paridad postrera y se apresuraron a camarines cabizbajos, tristes y mudos. El peso de los cinco encuentros sin victorias abruma en un plantel que en los 45 minutos iniciales, con dos goles anotados y más oportunidades falladas, parecía descomprimido tras la salida de Mario Salas.

Gualberto Jara, técnico interino de los albos, lamentó el empate de sus dirigidos sobre todo por las ocasiones desperdiciadas en la primera mitad. “Yo creo que el resultado no refleja lo que hicimos, especialmente en el primer tiempo. Salimos a jugar, presionar y recuperar, generando muchas situaciones de gol independiente de los penales que fallamos”.

Sobre las razones del empate, indicó: “Perdimos un poco el orden en el segundo tiempo pero la convicción y la confianza es lo que queríamos recuperar”. Eso sí, valoró la actitud de su equipo: “Me gustó la forma y la intención de ir a buscar el resultado. Tenemos equipo para jugar así”.

En tanto, el goleador del Campanil declaró a CDF tras el partido: “Por suerte se nos dio el empate. Erraron dos penales y pudimos convertir. Y Reyes tapó todo”.

En la tienda alba sigue pesando el presente futbolístico. Apenas es el cuarto punto que acumula el Cacique en lo que va de campeonato; una unidad de 15 disputadas.

“Era muy importante llegar con una victoria a Cochabamba para el partido contra Jorge Wilstermann, pero ahora los jugadores tendrán que poner algo más”, aseveró Harold Mayne-Nicholls con respecto al debut de este miércoles en Copa Libertadores.