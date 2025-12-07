Gustavo Álvarez elude la polémica sobre su futuro en la U de cara al 2026: “Prefiero tomarme un tiempo para el análisis”

Gustavo Álvarez no cerró un buen 2025 al mando de Universidad de Chile. Pese al triunfo por 3-2 ante Deportes Iquique en la última fecha de la Liga de Primera, un tardío gol de O’Higgins en su duelo contra Everton terminó mandando a los azules a la Copa Sudamericana y a los celestes a la Copa Libertadores como Chile 3. Un desenlace fatal.

En el repaso del cumplimiento de los objetivos, el entrenador de los laicos parece haber quedado al debe en todos: no ganó el Campeonato Nacional (extendiendo la sequía a nueve años sin títulos), consumó una tempranera eliminación en Copa Chile, tampoco pudo festejar en la Copa Sudamericana y, por último, remató la campaña sin lograr clasificar a Copa Libertadores del curso venidero.

Este magro panorama, sumado al desgaste con la dirigencia de Azul Azul, han llevado al argentino a poner su futuro en duda de cara a la temporada 2026. Esa postura, que dio a conocer en la previa del choque con Coquimbo Unido, la reafirmó en la conferencia de prensa en el estadio Tierra de Campeones.

“Es muy pronto para sacar conclusiones muy claras. Está fresco el partido. Prefiero tomarme el tiempo necesario para el análisis de la campaña y los objetivos conseguidos, para así tener una opinión definitiva”, partió diciendo.

Pese a ser consultado constantemente por la premura en sus palabras, el DT sostuvo su decisión. “El tema lo preferí hablar en la última conferencia del CDA para justamente no hablarlo hoy. Nosotros tenemos que hablar una vez finalizado el campeonato, y que pasen un par de días, así que ese tema no lo voy a hablar hoy. Prefiero evitarlo”, aseguró.

Asimismo, el transandino se molestó frente a la pregunta de la falta de objetivos cumplidos a lo largo del año. “¿A qué le llama fracaso internacional? ¿Llegar a semifinales es un fracaso? No cumplimos el objetivo, llegamos a las instancias de todos los campeonatos. Habrá sido un fracaso según su opinión. Lo respeto, pero yo lo tendré claro en el análisis de las próximas horas", comentó de forma irónica.

Por último, cerró su diálogo con los medios realizando un balance del trámite que, de pasada, mandó a los Dragones Celestes a la Primera B. “Iquique no me sorprendió, porque lo venía haciendo bien en las últimas fechas. La puesta en escena del equipo siempre fue de mucha valentía, coraje y entrega. Dije varias veces que me enorgullecía dirigir este equipo, porque me veía totalmente representado. Y hoy no fue la excepción”, dijo.

“Después de sacar de al medio tras el 0-1, el equipo muestra rebeldía y determinación. Lo que hago después del segundo gol de Iquique es cambiar el sistema. Pasamos de 3-4-2-1 a 4-2-3-1. El ingreso de Moya me da más equilibrio y el cambio de Fernández y Ramírez se da por el cansancio de Guerrero y Hormazábal”, sentenció.