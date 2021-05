Gustavo Quinteros recupera las defensas: “Amor llegó; Falcón y Gutiérrez entrenaron después de la cuarentena”

Gustavo Quinteros respira un poco más aliviado. El estratega deja atrás la derrota frente a Ñublense, en el duelo en que Colo Colo tuvo que apelar a los juveniles para armar un equipo producto de las masivas ausencias derivadas del coronavirus: una por contagio y 17 por contacto estrecho. Si bien aún no recupera a la plenitud del plantel, al menos contará con mayores alternativas para conformar la oncena que se medirá con Palestino. Un motivo suficiente para estar un poco más tranquilo.

De hecho, el estratega se enfrentará por primera vez al dilema que tendrá que resolver en la última línea. “Estoy muy tranquilo porque Amor llegó y entrenó muy bien. Falcón y Dani también entrenaron hoy después de días de cuarentena. Al que le toque jugar no tengo dudas que lo hará bien”, manifiesta en relación a las alternativas con las que cuenta para conformar la zaga, en la conferencia de prensa que ofrece desde el estadio Monumental.

Daniel Gutiérrez, en el Superclásico ante la U. (Foto: Agenciauno)

El entrenador albo se tomará un tiempo más para decidir la alineación con la que enfrentará a la escuadra de José Luis Sierra. “Esperaremos hasta mañana para analizar a todos los que están a disposición y tomar la decisión de quienes entran y quienes van a la banca”, explica.

“Hoy tengo más variantes, tengo para elegir de acuerdo a características de jugadores y de los partidos. Tenemos que tener alternativas para contrarrestar y lastimar al rival”, celebra, respecto de la opción de contar con más alternativas.

Los jóvenes

“Hay varios de los chicos que les tocó jugar que no estaban entrenando todo el tiempo con nosotros. Ahora hay ocho jugadores que debutaron y saben lo que es ponerse la camiseta de Colo Colo”, exhibe. “Nos sirvió como evaluación, vimos lo que cada uno puede dar. Algunos me dejaron cosas que en entrenamientos no se veían, como la personalidad. Eso será tenido en cuenta para lo que viene”, sentencia.

Luego se ilusiona con pelear por objetivos importantes. “Ahora que estamos completos, tengo confianza de que si logramos el funcionamiento podemos aspirar a clasificación de Copa Libertadores y pelear el título. Tenemos un plantel competitivo”, enfatiza.

De los árabes tiene un buen concepto. Incluso adelantó que podría modificar la estructura táctica de su escuadra para neutralizarlos. “Tenemos un trabajo difícil ante Palestino. Si lo dejamos jugar va a ser muy complicado. Entrenamos y hemos usado un tercer volante. Está previsto a veces cambiar sistema sobre la marcha”, adelanta.