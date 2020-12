Harold pide disculpas: “No existe la chance de que Colo Colo descienda”

A través de un breve video enviado por los asesores comunicacionales de Blanco y Negro, Harold Mayne-Nicholls se disculpó por los dichos en los que relativizaba la gravedad de un eventual descenso de Colo Colo, que generaron el rechazo de hinchas y exdirigentes del club. El ejecutivo afirma que jamás ha pensado como una posibilidad real que el Cacique no juege en Primera en 2021.

“Colocolinos y colocolinas, respecto de mi frase emitida ayer, en entrevista con Directv, debo decir que ella está relacionada con una referencia del periodista a La Moneda y el gobierno, que a mi juicio no tiene sentido en una conversación futbolística. A todos aquellos que se sintieron ofendidos les pido mis sinceras disculpas. Jamás ha sido mi intención faltarle el respeto a la gran familia colocolina y su maravillosa historia”, sostuvo.

“Por ello quiero ser muy enfático y creo que lo dejé claro en la referida nota. Nunca he imaginado la posibilidad de que Colo Colo no participe en la Primera División del fútbol chileno. Para mí esa chance no existe y cada vez que veo trabajar a los jugadores y el cuerpo técnico me convenzo más que saldremos de esta incómoda posición. Y tal como dije ayer, estamos trabajando para construir un plantel que nos llene de ilusiones en el año 2021, y de esta forma dejemos en el olvido esta temporada”, cerró.