El Deportivo

“Hay códigos que se deben respetar”: el dardo de Pablo Milad a Michael Clark tras la polémica del Clásico Universitario

Tras la derrota contra la UC, el presidente de Azul Azul criticó la gestión del presidente de la ANFP por no suspender el duelo.

Pablo Retamal V.Por 
Pablo Retamal V.
El directo reproche de Pablo Milad a Micheal Clark. ANDRES PINA/PHOTOSPORT

El pasado fin de semana se disputó en el Claro Arena una nueva edición del clásico Universitario. La UC acabó celebrando en su casa tras imponerse por 1-0 pese a tener gran parte del partido un jugador menos en la cancha por la expulsión de Gary Medel.

Una situación que complica el panorama de los azules en la lucha por alcanzar la clasificación a la próxima Copa Libertadores como Chile 2.

La previa de este duelo también fue intensa. La dirigencia de los azules, liderada por Michael Clark, intentó durante varios días que el duelo se suspendiera por la proximidad con la semifinal de vuelta de la Copa Sudamericana contra Lanús programada para este jueves. Sin embargo, la respuesta por parte de la ANFP no fue la que esperaban y el duelo se llevó a cabo.

Tras la derrota, Clark mostró su molestia con Pablo Milad. “Yo le dije a Pablo Milad y a Jorge Yunge, que este partido no se debería haber jugado”, señaló de entrada en relación con el apretado calendario de la U.

Creo que a la ANFP le importa un comino realmente la carga de los jugadores y no le gusta que a la U le vaya bien en las copas internacionales”, añadió.

Clark apuntó directamente contra la ANFP: “Les pedimos ayuda. Que un equipo esté disputando una llave para pasar a una final de una copa internacional, pasa muy poco. Nos obligan a jugar en este estadio muy bonito, todo lo que quieran, pero en un horario pésimo, con un calor tremendo, una cancha sintética, con lo cargado que están los jugadores. Y ustedes vieron, nos fuimos con tres jugadores muy tocados. Esa es la ayuda de la ANFP”, aseveró.

Finalmente, volvió a catalogar la era de Milad en la ANFP como un fracaso: “Esta administración va de fracaso en fracaso, ese es el legado, entonces pensar en darle un voto a la continuidad de Jorge Yunge, es una locura”, cerró.

La respuesta de Milad

En las últimas horas, el presidente de la ANFP, Pablo Milad, se sumó a las palabras de Jorge Yunge para referirse a las declaraciones de Michael Clark y fue categórico para reprochar las frases del mandamás de la U.

“A Mike lo conozco mucho. No sé si hubiera dicho lo mismo si el resultado hubiese sido otro. Es lo que pasa cuando uno pierde, y lo entiendo desde ese lado. No creo que sean palabras nacidas desde el corazón de él”, comenzó señalando el curicano.

Obviamente, son declaraciones desafortunadas y no ayudan en nada. Lo que él tiene que hacer ahora es motivar a Universidad de Chile, que tiene un compromiso tan importante, y nosotros vamos a estar apoyándolos desde Chile”, remarcó.

El directivo del fútbol nacional también apuntó que “nosotros modificamos varios partidos con Conmebol para que ellos tuvieran más tiempo, y fui el único presidente de federación que lo acompañó a Paraguay. Tuvimos largas conversaciones de horas y él lo sabe muy bien”.

“Un dirigente no puede salir a hablar así del presidente de la Asociación, le guste o no le guste. Yo nunca he hablado ni me he referido mal de nadie. En el fútbol hay códigos que se deben respetar”, sentenció Milad.

Más sobre:FútbolUniversidad de ChileANFPLa UMichael ClarkPablo Milad

