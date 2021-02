Héctor Tapia: “El equipo estuvo totalmente a la altura”

El choque entre Unión La Calera y Deportes Antofagasta en el estadio Nicolás Chahuán dejó más contento a Héctor Tapia, director técnico de los “Pumas”, que a Juan Pablo Vojvoda, DT de los caleranos, quienes dificultaron sus chances de levantar el título del Campeonato Nacional al empatar como local a un gol ante Antofagasta. Perdieron una posibilidad de oro para seguir al acecho de Universidad Católica. Vojvoda rápidamente salió a camarines sin conversar con la prensa. Tito, por su parte, valoró el empate fuera de casa.

“Creo que el equipo estuvo totalmente a la altura, fue una semana de mucho trabajo porque tuvimos dos bajas importantes, la de Branco Ampuero y Gonzalo Freitas. Afortunadamente, Cristián Rojas alcanzó a recuperarse el último día y se vio bien”, expresó a TNT Sports. Y añadió: “Simón (González), Lukas Soza, Ariel Uribe, todos chicos jóvenes, estuvieron a la altura en un partido tremendamente importante. Difícil, y en un momento en que el torneo se está cerrando, mostraron gran jerarquía”.

Sobre las dos fechas restantes para los Pumas, ante O’Higgins y el cierre frente a Universidad de Chile, el próximo sábado, con la opción para clasificarse a Copa Libertadores, el estratega declaró: “Nosotros trabajamos partido a partido para tratar de ganarlo, hoy día estuvimos cerca, así como de ganarlo, también como de perderlo. Para mí, Unión La Calera es si no es el mejor, uno de los mejores equipos del torneo”.

“Nuevamente me saco el sombrero ante el esfuerzo de todos de los 18, los que se quedaron en Antofagasta. Hicieron un gran desgaste los que entraron en el segundo tiempo también, Eduardo Bello, Tobías Figueroa, Carlos Muñoz, los dos del medio, los cuatro de atrás, hicieron un gran trabajo, me deja contento. Claramente queríamos ganar, lamentablemente no pudimos, creo que fue un partido muy cerrado, muy luchado”, agregó.

El volante venezolano Eduard Bello, la figura figura del partido, también tuvo palabras tras el cotejo: “Sacamos esa garra, esa actitud que no se negocia. Más allá del juego, uno puede fallar un pase, un gol, pero tuvimos esa actitud que hoy nos llevó a sacar ese empate acá. Creo que fue un justo empate porque ellos también propusieron, pero tuvimos controlado la mayor parte del partido sabiendo que ellos acá son muy difíciles”.

“Estábamos frescos, teníamos dos semanas sin jugar, sirvió bastante para afrontar este partido, ya nos quedan dos, con ilusión de poder clasificar a Copa Libertadores. Ya lo hicimos una vez a Copa Sudamericana, ahora tenemos esta linda oportunidad y de seguro que lo vamos a pelear hasta lo último”, remató.