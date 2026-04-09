Hernan Caputto valora el empate de Coquimbo Unido ante Nacional en la Libertadores: “Hubiese sido demasiado haber perdido”

Coquimbo Unido igualó 1-1 ante Nacional en la Copa Liberadores. Tras el encuentro, el técnico Hernán Caputto analizó el desarrollo del partido. El entrenador señaló que su equipo mantuvo una propuesta ofensiva durante todo el encuentro y que, por el desarrollo del juego, la derrota habría sido un resultado que no se ajustaba a lo ocurrido.

“Creo que el equipo hizo un partido de principio a fin, con intensidad y con proposición. Era lo que queríamos y lo que venimos haciendo. Hubiese sido demasiado haber perdido el partido”, indicó.

Caputto destacó la reacción del plantel tras quedar en desventaja. “El equipo luchó hasta el final, encontró la posibilidad y me quedo contento con la entrega. La idea es clara, buscar el partido independiente del rival o de la competencia”, afirmó.

Coquimbo Unido empató el partido en la última jugada del partido. ALEJANDRO PIZARRO/PHOTOSPORT

El técnico también se refirió al tanto recibido, originado en un tiro de esquona. “Nos metieron un gol de balón detenido, donde ellos son fuertes, pero nos repusimos y buscamos variantes. Lo rescatable es la intensidad del equipo durante todo el tiempo”, sostuvo.

En relación con el contexto del grupo, Caputto señaló que el empate deja a todos los equipos con un punto tras la primera fecha y que cada unidad será relevante en el desarrollo de la fase. “Son partidos de Copa Libertadores, muy duros. Cada punto va a ser importante. Hoy quedamos todos iguales en el grupo y eso marca lo competitivo que va a ser”, explicó.

El entrenador también abordó la expectativa institucional que implica el regreso del club al certamen. “Estar en la Copa Libertadores es un anhelo importante para el club y para la ciudad. Dijimos desde el inicio que íbamos a disfrutarla, competir al máximo. Y empezamos compitiendo”, señaló.

Finalmente, Caputto manifestó respeto por el nivel de los rivales del grupo y planteó que el objetivo inmediato será sostener el rendimiento mostrado en el debut. “Sabíamos que era un rival duro y que el grupo iba a ser competitivo. Este es el primer paso y fuimos competitivos. Estamos en un buen camino para seguir en esta competencia”, cerró.