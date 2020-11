Holan advierte: “Católica no es un equipo robot que no va a perder nunca, que quede claro"

Como una alerta para la hinchada Ariel Holan, en conferencia de prensa, fue tajante en señalar que Universidad Católica no siempre saldrá victoriosa ante sus rivales, como lo hizo esta noche frente a Cobresal en San Carlos de Apoquindo. “Católica no es un equipo robot que le puede ganar a todos y que no va a perder ningún partido. Eso tiene que quedar claro. Estamos haciendo un gran campeonato, tres puntos arriba, con más goles a favor, uno de los que menos goles en contra tiene, creo que el balance es muy positivo. Estamos en octavos de final de la Copa Sudamericana. Pasamos el grupo de Libertadores y siempre hay cosas para corregir, pero rescato lo que el equipo está haciendo. Esas cosas para corregir las haremos en el seno interno, con nuestros jugadores”, comentó.

El adiestrador, en diálogo con CDF, también reclamó por lo que él consideró que era segunda amarilla para Marcelo Jorquera. A los 35′, Jorquera solo pudo detener a Gastón Lezcano agarrándolo de la camiseta. Francisco Gilabert estimó que la falta era clara, pero que no merecía amarilla. La decisión hizo estallar a la banca cruzada, con Ariel Holan enfurecido.

“Lo de Jorquera era doble amarilla, sin ninguna duda”, reclamó Holan. “Pero son cosas del partido”, agregó, evitando profundizar en los cobros arbitrales sobre los cuales ya se ha referido bastante. Por ejemplo, luego de la goleada por 4-1 a Palestino, el argentino señaló: "Hay dos análisis bien diferenciados: me llama mucho la atención que en tres partidos nos cobren cuatro penales que no son. No fue este, el del otro partido y los dos de Curicó. Tal vez el nuestro tampoco. Es llamativo, tenemos la valla menos vencida, no nos llegan en todos los partidos y dar todos esos penales, me preocupa”.

Con respecto al partido, el extécnico de Independiente indicó que Cobresal “vino a contragolpear, y el equipo que viene a hacer eso y empieza ganando, el negocio le sale redondo”. Por lo mismo, explicó los tres cambios que realizó en el entretiempo, cuando hizo ingresar a Marcelino Núñez, Diego Buonanotte y Tomás Asta-Buruaga: “Con nuestra alineación no encontraba la forma de poner a los laterales por dentro, y sentí que el partido necesitaba eso. No fue porque los chicos lo estuvieran haciendo mal, sino más que nada porque el cambio de alineación nos iba a dar más solidez”.

Por último destacó las características de Marcelino Núñez, quien volvió a jugar luego de varias semanas lesionado: “Es un mediocampista interno mixto que va de área a área. Como dicen en la Premier League, box-to-box. Tiene remate, media distancia, pelota parada. Lo que pasa es que hace mucho que no jugaba y sintió ese cambio. Hoy hizo 50 minutos y lo vamos a llevar de a poco”.