Holan: “Nuestro objetivo no era clasificar en la Libertadores, era tener una identidad de equipo”

Ariel Holan defendió la campaña de Universidad Católica en la Copa Libertadores 2020. Pese a que su equipo quedó eliminado en la fase de grupos, para el técnico no se trata de un fracaso, ya que considera que sus jugadores encontraron una identidad.

“En primer lugar, el objetivo nuestro no era clasificar en Copa Libertadores, era tener una identidad de equipo. Creo que en los primeros dos meses fuimos buscando eso, pero no arrancamos bien la Copa. No conseguimos ningún punto. Desde el punto de vista de los resultados no arrancamos bien, pero desde el punto de vista del contenido, luego de la pandemia, el equipo creció muchísimo. Mejoramos muchísimo el nivel de juego. Para mí, lo fundamental es sentar bases para tener una identidad futbolística bien clara y que Católica pueda competir de igual a igual. Y ese objetivo se cumplió”, sostuvo el argentino, en conferencia de prensa.

“Claramente, nos hubiera encantado haber clasificado a los octavos de final de la Libertadores, pero como dice el dicho ‘Roma no se hizo en un día’. Creo que hemos estado a la altura y hemos representado al país con total hidalguía. Fuimos a jugar con Gremio, nos plantamos como visitantes, dominamos a uno de los equipos grandes del continente que tiene un plantel multimillonario. Desde todos esos lugares estamos satisfechos. Desde ese punto de vista no es un fracaso, sino una oportunidad de seguir creciendo y consolidando una identidad que haga que Católica juegue, de local o visitante, por Copa o campeonato, de igual a igual ante cualquier rival”, agregó.

Holan aseguró que intentarán vencer a Internacional el 22 de octubre para clasificar a la Copa Sudamericana, torneo que no ve como un consuelo y del cual fue campeón en 2017: “Queda un partido, hay mucho por jugar todavía. Para nada consideraría que clasificar a la Sudamericana es un premio de consuelo, porque son los torneos más importantes del continente. Ojalá podamos hacer un gran partido ante Inter, sigamos mejorando y a esa identidad futbolística le demos cada vez más eficacia”.

El clásico universitario

Los cruzados llegaron el miércoles a Chile, provenientes Brasil, y se hicieron los exámenes PCR correspondientes. Todos salieron negativos, informó el club. Ahora, solo piensan en el clásico de este domingo ante Universidad de Chile, en San Carlos de Apoquindo.

Al respecto, Holan dijo tener el equipo totalmente claro, pero que esperará hasta el mismo domingo para definir la oncena titular, según el desgaste físico que presenten sus jugadores. “Después de este trajín, hay algunos futbolistas con algunas molestias, pero todavía falta un entrenamiento y veremos cuál es la alineación definitiva (...) De no haber dificultades físicas, el equipo está confirmado, pero no lo puedo confirmar hoy, porque tengo que esperar a último momento para ver si los que tienen esas molestias pueden ser de la partida. Lo definiremos, inclusive, de acuerdo a cómo estemos el domingo. Ha sido un trajín muy importante”, advirtió.

El DT espera un gran partido y no le dio mayor importancia al hecho de que los azules llevan cinco años sin vencer a Católica en San Carlos de Apoquindo. “Los clásicos son todos diferentes, todos distintos. Lo que pasó, pasó, es parte de la estadística, que es fría y es la realidad, pero vamos a jugar un partido el domingo que tiene que tener las características del partido que juguemos ese día. El resto queda para la estadística", sentenció.

También tuvo palabras para José Pedro Fuenzalida y César Pinares, quienes fueron convocados por Reinaldo Rueda para la selección chilena, que iniciará su camino en las Eliminatorias para Qatar 2022 la próxima semana: "Muy contento, no solo por mis futbolistas, sino que porque el entrenador de la Selección considera que pueden ser un aporte a su trabajo. Es un placer enorme y ojalá que salga todo bien.

Consultado respecto a su futuro y a la continuidad de su proyecto en la precordillera, el ex entrenador de Independiente aseguró estar feliz en la UC, pero que se centra en el día a día y no piensa más allá. “Estoy muy cómodo en Chile, tengo amigos, he sido bien recibido y realmente es un país muy ordenado y disfruto mi estadía día a día con mi mujer en Santiago. En el club encontré gente formidable, de una seriedad por arriba de la media, de una organización y una disciplina tremenda, y tengo un grupo de futbolistas que son una maravilla y un cuerpo técnico que trabaja todos los días al cien por cien, asi que estoy muy contento”, señaló.

“Pero esto es fútbol. Estas decisiones no las toma solamente el entrenador. A mí me gusta vivir el día a día. Lo que pasó, pasó, y lo que viene no sabemos. Hay que enfocarse en que tenemos ahora el clásico, es un hermoso partido, vamos a jugar contra un gran equipo, nosotros también lo somos, así que esperemos que sea un partidazo y ahí tenemos que poner toda nuestra energía. Hay que estar enfocado en el día a día y seguir creciendo como equipo. Ese es mi único objetivo en este momento”, finalizó.