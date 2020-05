Huachipato decide volver a entrenar mañana

El pasado 30 de abril, Diego Oyarzún, defensa de Huachipato, comentó que “el club nos informó que tienen estipulado volver a los entrenamientos el 1 de junio, obviamente con autorización sanitaria y protocolos”. En ese momento, parecía incluso una decisión aterrizada o, por lo menos, no tan polémica. Aquella jornada se registraron 888 nuevos casos en Chile, había un total de 16.023 contagiados y 227 fallecidos.

Un mes después, con más de 1000 muertos en el país, bordeando casi 100 mil contagiados en total y con un promedio de 4 mil nuevos enfermos por día durante las últimas semanas, el panorama cambió radicalmente. No tanto para Huachipato, que de todas maneras no echó pie atrás en su decisión y volverá a las prácticas desde las 8 am. en Talcahuano. La medida no es del gusto de todo el plantel, considerando que varios tienen niños y han cumplido una estricta cuarentena, pero no les quedó más que acatar.

¿Y el protocolo? El 22 de abril fue entregado a la subsecretaria de Salud, Paula Daza, un extenso documento de 27 páginas elaborado por ocho profesionales del área médica. Aquel informe, que debía ser contestado a la brevedad, enumeraba una serie de medidas que los clubes deberían cumplir en caso que se permitiera el retorno a las prácticas. La autorización parecía inminente, pero se dilató con el paso de los días y, finalmente, la respuesta nunca llegó. “Hace un mes se esperaba que, en esta fecha, el panorama no fuese tan terrible. Se pensaba que la estrategia del gobierno sería más eficiente y que el comportamiento de la gente sería diferente. Así, promediando 4 mil casos diarios, el retorno oficial se complica. Oficial, esa es la palabra clave”, comentó un integrante del comité encargado de elaborar el protocolo.

Entonces, sin el permiso de las autoridades sanitarias, ¿por qué volverá Huachipato a los entrenamientos? Ante la insistencia de los clubes por retomar las prácticas y la nula respuesta del Minsal al protocolo, los clubes llegaron a un consenso. “En vista que en el país no es homogéneo el comportamiento de contagiados y la mayoría se concentran en Santiago, se definió que cada club deberá conversar con la autoridad sanitaria de su Región y pedir permiso. Así, cada seremi de Salud evaluará la situación”, agregaron desde la mesa Covid – 19.

El protocolo entregado el 22 de abril ya perdió vigencia. Hoy cada club busca su propia ruta para volver a entrenar en cancha, en caso de decidirlo así. “Huachipato o cualquier equipo que quiera retornar a los entrenamientos en una comuna que no esté en cuarentena, no estará infringiendo nada. Quizás es reprochable por el momento que se vive, pero en estricto rigor no habrá problema. En Talcahuano no hay cuarentena, por lo cual perfectamente un grupo menor a 50 personas puede reunirse”, aseguraron a La Tercera desde el comité.