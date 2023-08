Igor Lichnovsky revela conversaciones con la U para la temporada 2024

Igor Lichnovsky se despidió de la U el 2014 e inició su aventura en el extranjero. Portugal, España, Arabia Saudita y México fueron sus destinos y si bien mantiene ofertas desde las tierras aztecas, todo indica que volverá al club que lo vio nacer el 2024.

O al menos eso es lo que el defensa revela en conversación con el espacio La Junta News, donde asegura que ya existen acercamientos con la regencia de Azul Azul para reforzar al equipo en la temporada venidera.

“Ya hablé con la U, eso ya es cierto”, fue su primera confesión. Luego, el jugador detalla que “si me llegó a ir solo, me gustaría que fueran otros compas o amigos. Me gusta hacer las cosas bien hechas, están pasando cosas, es cierto que ya conversamos”.

Lichnovsky también cuenta cuál es la motivación que tiene para retornar al país con 30 años, sobre todo si se piensa en las ofertas que le hicieron y que, incluso, pudo llegar al equipo de Lionel Messi en Estados Unidos. “A veces la gente te dice ‘oye Igor, no te olvides de la U’ y yo sé que todos los futbolistas, al final cuando uno lo siente, cuando no tienes intereses económicos, cuando tienes otra forma de ver la vida, desea volver. Por eso, yo le digo a la gente: ‘ustedes creen que yo no he estado hablando o yo no he querido regresar’”.

Cabe recordar que el último contrato que tuvo el futbolista en la Liga MX lo hizo ganar dos millones de dólares por temporada y si bien jugó poco en la primera, en la segunda era titular indiscutido, sumó 2702 minutos y salió campeón. Lamentablemente, el cuerpo técnico de Robert Dante Sibaldi decidió liberar una plaza de extranjero para el torneo que viene y el chileno fue el elegido.

Pero este no sería el único movimiento que se produciría en el Centro Deportivo Azul. Es que desde el otro lado de la cordillera aseguran que Unión de Santa Fe está sondeando Cristopher Toselli y lo quiere sí o sí en la Liga Profesional Argentina.

“El entrenador Cristian González pretende que llegue un arquero para darle más competencia al puesto, que cuenta con Sebastián Moyano como titula... Los cañones ahora apuntan al chileno Cristopher Toselli”, detalla el diario Uno de esa ciudad transandina.