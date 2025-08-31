Iquique consigue un agónico triunfo ante Limache para seguir soñando con la permanencia

Deportes Iquique tiene motivos de sobra para aferrarse a la permanencia en la Liga de Primera. En un duelo totalmente crucial, los Dragones Celestes vencieron por 2-1 a Limache en la agonía y consiguieron un tanque de oxígeno para seguir respirando en el fondo de la competición.

El compromiso en el norte grande del país fue de alto vuelo. Pese a que ambos elencos aparecían hundidos en la tabla de posiciones por el mal rendimiento, ofrecieron varios pasajes de buen fútbol e intercambios frenéticos.

El primer golpe lo dio el visitante, aprovechando una desconcentración en la zaga nortina. El venezolano Guerra robó un balón cuando Edson Hoyos planeaba salir desde el fondo, tocó al centro con César Pinares, y el mediocampista sacó un potente remate desde fuera del área para cumplir con la ley del ex a los 9′.

En el segundo tiempo fue el turno de la respuesta para los pupilos de Fernando Díaz, quienes, con ímpetu e insistencia, lograron quebrar el cerrojo de los tomateros. A los 78′ César González apareció por la banda derecha y mandó un centro a la cabeza de Steffan Pino. El goleador estuvo letal e instaló la ilusión para un desenlace heroico.

Precisamente, la algarabía llegó sobre el final. Al 90′+5′ Misael Dávila anotó la segunda cifra e hizo vibrar a un estadio Tierra de Campeones que no celebraba desde el 27 de julio, cuando habían vencido por la cuenta mínima a Audax Italiano.

Si bien siguen colistas con 14 puntos, los Dragones Celestes empataron a Unión Española en puntaje (los hispanos tienen un partido menos) y quedaron a cuatro unidades de Limache, el último equipo que se está salvando. En la próxima fecha enfrentan a Colo Colo en el Monumental, mientras que los tomateros reciben a Universidad Católica.