Iquique se alista para recibir la primera edición de torneo de fútbol 1 vs. 1

Este fin de semana, Iquique recibirá a decenas de jugadores con talento con el balón para vivir la primera edición de Red Bull X1, una competencia que combina técnica y velocidad en un formato donde solo los más hábiles logran destacarse.

Serán 32 jugadores los que participarán en el evento, el donde el ganador viajará a Brasil en 2026 para representar a Chile en la final internacional de Red Bull X1, lugar en el que competirá contra los campeones de otros países.

El evento se realizará el próximo sábado 8 de noviembre en el Estadio Cavancha, Iquique. Comenzará a las 09:00 horas hasta las 15:00 horas del mismo día y la entrada será gratuita.

Formato y reglas del Red Bull X1