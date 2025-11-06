Iquique se alista para recibir la primera edición de torneo de fútbol 1 vs. 1
El ganador viajará a Brasil en 2026 para representar a Chile en la final internacional de Red Bull X1, donde competirá contra los campeones de otros países.
Este fin de semana, Iquique recibirá a decenas de jugadores con talento con el balón para vivir la primera edición de Red Bull X1, una competencia que combina técnica y velocidad en un formato donde solo los más hábiles logran destacarse.
Serán 32 jugadores los que participarán en el evento, el donde el ganador viajará a Brasil en 2026 para representar a Chile en la final internacional de Red Bull X1, lugar en el que competirá contra los campeones de otros países.
El evento se realizará el próximo sábado 8 de noviembre en el Estadio Cavancha, Iquique. Comenzará a las 09:00 horas hasta las 15:00 horas del mismo día y la entrada será gratuita.
Formato y reglas del Red Bull X1
- Son duelos 1 versus 1, con un arquero designado por la organización.
- Participan 32 jugadores, divididos en grupos, para luego avanzar a la fase de eliminación directa.
- Cada partido tiene una duración total de 13 minutos: 2 de presentación, 2 tiempos de 5 minutos y 1 de descanso (sin tiempo extra).
- En caso de igualdad de puntos en la fase de grupos, el desempate se definirá por diferencia de goles, resultado directo o penales a muerte súbita.
